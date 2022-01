Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O boato está em pleno vigor para o Apple iPhone 14 e, embora ainda estejamos meses e meses longe de seu lançamento, houve vários relatórios sugerindo o que podemos esperar.

As últimas alegações de que todos os quatro modelos do iPhone 14 - alegadamente iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max - virão com telas ProMotion de 120Hz .

Em uma nota de pesquisa com a Haitong International Securities ( via MacRumours ), o analista Jeff Pu diz que todos os quatro iPhones de 2022 virão com a taxa de atualização mais rápida, em comparação com apenas os modelos Pro que oferecem como a série iPhone 13 .

Pu também afirmou que o iPhone 14 e o iPhone 14 Max ofereceriam 6 GB de RAM, assim como os modelos do iPhone 14 Pro. Diz-se que o iPhone 13 mini e o iPhone 13 oferecem 4 GB de RAM em comparação com os 6 GB do iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, então há um aumento nos modelos básicos para este ano.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Foi relatado anteriormente que a câmera principal será um sensor de 48 megapixels, que Pu também afirma, mas talvez de forma mais questionável, as opções de armazenamento para o iPhone 14 e iPhone 14 Max começarão em 64 GB, enquanto o iPhone 14 Pro e 14 Pro Max começará em 256 GB.

Por enquanto, nada está confirmado, mas você pode ler todos os rumores mais recentes em nosso recurso separado do iPhone 14 .

Escrito por Britta O'Boyle.