Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Houve uma série de rumores em torno do próximo iPhone recentemente, mas enquanto muitos deles estão focados na parte frontal do dispositivo, o último relatório traz algumas novidades sobre a parte traseira.

De acordo com um relatório da TrendForce (via 91 Mobiles) , o Apple iPhone 14 Pro e 14 Pro Max virão com um sensor de câmera principal de 48 megapixels, marcando um grande salto na resolução do sensor de 12 megapixels atualmente a bordo do iPhone 13 Modelos profissionais .

Alega-se que o aumento na resolução é para permitir que os modelos do iPhone 14 Pro suportem gravação de vídeo em 8K e há rumores de que as câmeras do 14 Pro também serão capazes de gravar outras resoluções, além de usar a tecnologia de binning de pixels.

Outros rumores sugeriram anteriormente que os modelos do iPhone 14 Pro poderiam ver a câmera frontal e os sensores de Face ID passarem para a forma de pílula, afastando-se do entalhe que vimos desde o iPhone X. Também foi dito que todos os modelos do iPhone 14 series passará para telas de taxa de atualização de 120Hz e a porta Lightning pode ser trocada por USB Type-C.

Por enquanto, é claro que nada é oficial, nem será até muito mais tarde este ano. Você pode ler todos os rumores em torno dos modelos do iPhone 14 em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.