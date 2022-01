Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora só tenham se passado alguns meses desde o lançamento do último iPhone , o boato está bem encaminhado para a próxima iteração .

As últimas novidades vêm de uma fonte focada na aparência do chamado iPhone 14 Pro e recurso no departamento de biometria.

O vazador do Twitter, DylanDKT, afirmou que o iPhone 14 Pro terá um orifício em forma de pílula para sua câmera frontal, e que a maior parte da tecnologia Face ID da Apple ficará escondida sob a tela ao invés de usar um entalhe grande. Esse design pode ser limitado aos modelos do iPhone 14 Pro, no entanto. Parece que os modelos padrão do iPhone 14 estão destinados a manter o entalhe do Face ID existente.

Tenha em mente que o conhecido analista da Apple, Ming-Chi Kuo, disse pela primeira vez no ano passado que os modelos do iPhone 14 Pro e 14 Pro Max usarão um design de perfuração. Kuo afirmou ainda que a Apple planeja trazer de volta o Touch ID na forma de um scanner de impressão digital sob o display, mas isso não acontecerá até 2023.

Finalmente, DylanDKT afirmou que a Apple lançará um iPhone SE atualizado em 2022. Ele se parecerá muito com o 2020 iPhone SE, mas apresenta 5G e especificações atualizadas. Um iPhone SE com um novo design semelhante ao iPhone XR e iPhone 11 - mas com uma tela menor - pode vir em 2024.

Há até um iPhone dobrável em desenvolvimento. Mas está na fase de prototipagem , com a Apple ainda não convencida sobre o lançamento de um para consumidores.