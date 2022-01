Como ver menos alguém nas memórias fotográficas do seu iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo Fotos da Apple possui alguns recursos excelentes, desde a capacidade de pesquisar textos, pessoas e lugares, até as seções de Fotos e memórias em destaque na guia Para você.

O único problema com as seções Fotos e Memórias em destaque é que às vezes elas o fazem lembrar de pessoas, animais de estimação ou memórias das quais você talvez não queira ser lembrado.

Talvez alguém tenha falecido e seja difícil ver as fotos dessa pessoa, a menos que você mesmo decida olhar para essas fotos em vez de ser surpreendido pelo widget Fotos, ou talvez você tenha rompido com alguém recentemente.

Felizmente, há uma maneira fácil de controlar quem você deseja ver menos nas memórias de fotos e nas fotos em destaque do iPhone.

Para ver menos alguém em suas memórias de fotos e fotos em destaque do iPhone, siga as etapas abaixo. É importante notar que as fotos da pessoa ainda podem aparecer se seu rosto não for reconhecido ou parcialmente obscurecido.

Abra o aplicativo Fotos no seu iPhone Toque na seção Para você na parte inferior da tela Toque em uma foto dentro da seção Fotos em destaque que tem a pessoa que você deseja destacar menos Toque no símbolo "i" na parte inferior da tela, no meio Toque na miniatura da pessoa que aparece no canto inferior esquerdo da foto Escolha "Recurso menos" Escolha "Destacar esta pessoa menos" ou "Nunca destacar esta pessoa" Selecione Confirmar

Se você escolher a primeira opção, a pessoa em questão pode aparecer nas fotos do grupo, mas as fotos individuais não aparecem. Se você escolher o último, nenhuma foto deles aparecerá em Memórias, incluindo fotos de grupo.

Como alternativa, você pode ir para a seção Álbuns da guia Fotos e seguir estas etapas.

Toque em Pessoas e Lugares Toque na pessoa que você quer menos destacar Toque no círculo e nos três pontos no canto superior direito da tela Toque em "Recurso [nome da pessoa] Menos" Escolha "Destacar esta pessoa menos" ou "Nunca destacar esta pessoa" Selecione Confirmar