Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você tem um vídeo que adora e gostaria de transformar em um papel de parede ao vivo para a tela de bloqueio do seu iPhone? Neste guia passo a passo, você aprenderá como fazer exatamente isso - e levará menos de um minuto.

Os papéis de parede ao vivo são essencialmente fotos ao vivo definidas na tela de bloqueio do iPhone. As fotos ao vivo oferecem um efeito de animação do tipo GIF no iPhone 6s e posterior (excluindo o iPhone SE). Quando definido como um papel de parede ao vivo, você pode forçar um pressionamento no visor e ele será reproduzido. Mas isso só funciona na tela de bloqueio - não na tela inicial. Além dos papéis de parede animados da Apple, você pode criar papéis de parede animados a partir de qualquer vídeo salvo no rolo da câmera.

Pronto para incrementar sua tela de bloqueio? Primeiro, você precisa converter um vídeo em uma foto ao vivo e, em seguida, poderá defini-lo como seu papel de parede ao vivo da tela de bloqueio. Pode ser qualquer vídeo que você gravou ou salvou no rolo da câmera - até mesmo um vídeo TikTok que você baixou, se realmente quiser.

Se quiser usar um vídeo no rolo da câmera, você precisará usar um aplicativo de terceiros separado para transformá-lo em uma foto ao vivo primeiro. Pesquise "papel de parede ao vivo" na Apple App Store e você verá uma infinidade de opções que permitem fazer fotos ao vivo de vídeos. Para os fins deste guia, vamos orientá-lo sobre como usar o aplicativo intoLive. É gratuito para baixar e usar, mas há uma versão Pro que desbloqueia mais ferramentas de edição.

Baixe e inicie o aplicativo intoLive . Depois de conceder acesso ao rolo da câmera, selecione qualquer vídeo. Você pode escolher vídeos de qualquer duração.

intoLive Free só pode fazer fotos ao vivo com até 5 segundos de duração. A página de edição de vídeo será aberta. Use o controle deslizante para escolher qual parte dela você deseja transformar em uma foto ao vivo. Você também pode adicionar filtros, alterar a velocidade do vídeo e muito mais.

Algumas opções estão bloqueadas atrás do acesso pago do intoLive Pro. Quando estiver pronto, toque em Make no canto superior direito. Selecione quantas vezes deseja que a Live Photo repita, Sem repetição é o padrão. O IntoLive fará sua foto ao vivo. Quando terminar, toque em Salvar foto ao vivo. Você pode encontrar sua nova foto ao vivo no aplicativo Fotos.

Tudo o que você precisa fazer aqui é encontrar um vídeo TikTok de que goste e salvá-lo no rolo da câmera como uma foto ao vivo - nenhum outro aplicativo é necessário. Para o Halloween, salvamos este TikTok como uma foto ao vivo e o definimos como nosso papel de parede ao vivo. Nem mesmo precisamos cortar a marca dágua TikTok porque ela salva sem ela.

Abra o aplicativo TikTok em seu iPhone e encontre o vídeo que deseja. Toque no ícone Compartilhar (a seta curva) no vídeo. Selecione a foto ao vivo na segunda linha de opções. O vídeo será convertido em uma foto ao vivo. Você pode encontrar sua nova foto ao vivo no aplicativo Fotos.

Depois de converter seu vídeo ou vídeo TikTok em uma foto ao vivo, você está livre para defini-lo como seu papel de parede ao vivo na tela de bloqueio do iPhone.

Para definir uma foto ao vivo como papel de parede ao vivo, vá em Ajustes> Papel de parede> Escolha um novo papel de parede. Encontre sua foto ao vivo nas pastas Todas as fotos ou Recentes e selecione-a. Você pode ampliar e mover a foto ao vivo como quiser. Quando estiver satisfeito, toque em Definir e escolha Definir tela de bloqueio. Agora, quando você pressiona a tela de bloqueio com força, sua foto ao vivo é reproduzida.

Consulte a página de suporte da Apple aqui para saber como definir fotos ao vivo como papel de parede. O Pocket-lint também tem um guia sobre o recurso de fotos ao vivo da Apple aqui. Por último, se você quiser realmente elevar as coisas, pode personalizar completamente a estética da tela inicial do seu iPhone seguindo este guia aqui.

