Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou o iOS 15.2, iPadOS 15.2 e Monterey 12.1. Estas são as principais atualizações de software para os sistemas operacionais iOS 15 , iPadOS 15 e macOS Monterey , respectivamente, que foram lançados no outono passado.

As atualizações do iOS 15. 2 e iPadOS 15.2 podem ser baixadas gratuitamente em todos os dispositivos elegíveis através do aplicativo Ajustes. Vá para Configurações> Geral> Atualização de software. A atualização do ‌‌‌macOS Monterey‌‌ 12.1 também pode ser baixada gratuitamente, mas você precisa usar a seção Atualização de software das Preferências do sistema para obtê-la. Todas as atualizações podem ser baixadas pelo ar, embora possam demorar um pouco para aparecer para os usuários.

As atualizações do iOS 15.2 e iPadOS 15.2 adicionam Relatório de privacidade do aplicativo, um novo recurso que permitirá que você saiba com que frequência os aplicativos estão acessando informações com permissões restritas, como a câmera e o microfone. As atualizações também incluem Segurança de comunicação para dispositivos de crianças, bem como o Apple Music Voice Plan , além do recurso Digital Legacy para gerenciar seus dados após a morte.

Quanto ao macOS Monterey 12.1, ele adiciona um recurso importante que faltava no Mac: SharePlay. Isso permite que os proprietários de Mac assistam TV, ouçam música e joguem com amigos pelo FaceTime. Ele funciona com aplicativos primários como Apple TV e ‌Apple Music‌, mas a Apple também lançou uma API para desenvolvedores para que aplicativos de terceiros possam usar ‌FaceTime‌. Os primeiros parceiros incluem Disney +, Hulu, HBO Max e outros.

Monterey‌ 12.1 também oferece suporte para o plano de voz ‌Apple Music‌ de US $ 4,99 , Segurança de comunicação para crianças e Digital Legacy .