Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os modelos do iPhone 14 Pro da Apple podem diminuir o entalhe na parte superior da tela em favor de uma câmera perfuradora .

Isso está de acordo com uma nova abordagem sobre o boato recente da loja coreana The Elec , que - citando fontes anônimas - afirma que tanto o iPhone 14 Pro de 6,1 polegadas quanto o iPhone 14 Pro Max de 6,7 polegadas terão um design de tela mais sutil.

Agora visto em muitos telefones Android, com a Samsung lançando o design em 2019, o furador é capaz de minimizar a interrupção da tela cortando um pequeno círculo para a câmera frontal.

O site também sugere que o entalhe permanecerá para os modelos padrão do iPhone 14, enquanto a linha Pro carro-chefe também manterá as telas de 120 Hz apresentadas nos predecessores.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 10 Dezembro 2021

Curiosamente, a maior parte do que está sendo informado aqui, na verdade, confirma rumores anteriores.

Em setembro, o confiável informante do setor, Ming-Chi Kuo, indicou que os modelos do iPhone 14 Pro representariam os primeiros smartphones da Apple a cair e apresentar uma câmera perfuradora.

E, no final do mês, isso foi corroborado por Mark Gurman da Bloomberg , que sugeriu que o iPhone 14 realmente terá um novo design e modelos Pro notch-less.

Apesar da força crescente por trás da teoria do furo, no entanto, ainda parece uma partida incrível para a Apple favorecer o design de outra empresa em detrimento do seu próprio.

No entanto, pode ser um projeto provisório até que a empresa seja capaz de lançar uma versão sob a tela do Touch ID e Face ID - também divulgada no início deste ano.

Com os modelos mais recentes do iPhone apenas entrando no mundo selvagem, ainda temos muito tempo para a imagem do iPhone 14 se revelar. Fique ligado para mais rumores conforme eles se desenvolvem.