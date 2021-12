Como verificar as peças e o histórico de serviço do iPhone da Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Infelizmente, há momentos em que acidentes acontecem e coisas quebram, incluindo iPhones. Quer você precise substituir uma bateria, quebrou sua tela ou se há algo mais sério errado, você vai querer ter certeza de que foi consertado corretamente para evitar problemas futuros.

Você pode, é claro, passar pela própria Apple, mas também há oficinas de conserto independentes que podem resolver o problema da tela ou colocar o iPhone de volta em funcionamento. Algumas dessas lojas serão certificadas pela Apple no Programa de Serviço Autorizado da Apple, enquanto outras podem obter peças e ferramentas da Apple no Programa de Provedor de Reparo Independente da Apple. Há também um programa de reparo de autoatendimento.

Quer você use a Apple, um provedor de serviços autorizado ou Joe Bloggs, há um recurso que permite verificar se as peças usadas para consertar seu iPhone são originais. Aqui está o que você precisa saber.

Em primeiro lugar, você precisará certificar-se de que está executando o iOS 15.2 ou posterior para ver o recurso Peças e Histórico de Serviço. Para verificar a atualização mais recente, abra Ajustes> Geral> Atualização de Software.

Para ver o recurso de peças e histórico de serviço do seu iPhone:

Abrir configurações Toque em Geral Vá para Sobre Toque em peças e histórico de serviço

Você só poderá ver as peças e o histórico de serviço se houver reparos no iPhone.

Dependendo do seu iPhone, informações diferentes serão oferecidas no recurso de histórico de peças e serviços.

Aqueles que possuem um iPhone XS, XS Max e posterior, incluindo o iPhone SE (2ª geração), poderão ver se a bateria foi substituída.

Para aqueles com os modelos do iPhone 11, modelos do iPhone 12 ou modelos do iPhone 13 , você poderá ver o histórico de substituição da bateria e do display.

Aqueles que possuem um modelo iPhone 12 ou iPhone 13, você poderá ver qualquer histórico de serviço da bateria, tela e câmera.

Se um reparo foi feito usando uma peça genuína da Apple, você verá Peça genuína da Apple ao lado dela. Se um reparo foi feito usando um componente não original, parte foi instalada, se uma parte foi usada anteriormente em outro iPhone ou a parte não está funcionando como deveria, você verá Parte Desconhecida.