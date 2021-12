Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Apple Pay possui vários recursos excelentes integrados. É uma das formas mais convenientes de pagar, não apenas porque não há limite, como acontece com um cartão sem contato, mas porque você não precisa se lembrar do seu número PIN, ou mesmo ter seus cartões com você.

Um de seus melhores recursos é o recurso Express Travel Card. Configure isso - o que é super simples de fazer - e você pode literalmente tocar seu iPhone ou Watch em um terminal de pagamento compatível - como o metrô de Nova York ou o de Londres e você será liberado imediatamente.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o recurso Express Travel Card no Apple Pay , como usá-lo e configurá-lo.

O recurso Express Travel Card no Apple Pay permite que você designe um dos cartões que você configurou no Apple Pay como um cartão de viagem que não requer autenticação Touch ID ou Face ID quando usado com um terminal de pagamento de transporte público compatível.

Normalmente, ao usar o Apple Pay, você precisa autenticar seu cartão antes de tocar em seu iPhone no terminal de pagamento para pagar usando sua impressão digital e Touch ID ou Face ID e seu rosto, dependendo do modelo do seu iPhone. Com o Apple Watch, você só precisa dar um toque duplo no botão lateral abaixo da coroa digital, o que às vezes é mais conveniente, especialmente ao usar uma máscara.

Porém, se você configurar o recurso Express Travel Card, não precisará autenticar o cartão selecionado, nem tocar duas vezes no botão lateral do Apple Watch. O recurso permite que você simplesmente vá até um terminal de pagamento de transporte público compatível e encoste seu iPhone ou Apple Watch nele.

Depois de configurar o Express Travel Card no Apple Pay, é muito fácil de usar. Você só precisa encostar seu iPhone ou Apple Watch no terminal de pagamento de transporte público.

O cartão que você selecionou funcionará automaticamente e permitirá que você atravesse as barreiras, sem exigir qualquer autenticação e você também não precisa desbloqueá-lo. Para aqueles com um iPhone XS ou posterior, ou um Apple Watch Series 4 ou posterior, ele também funcionará até cinco horas depois que a bateria acabar.

A única coisa de que você precisa se lembrar é de usar o mesmo dispositivo ao tocar para dentro e para fora. Por exemplo, se você usa o iPhone para tocar, você precisará usar o iPhone para bater, em vez do Apple Watch e vice-versa.

Para habilitar o recurso Express Travel Card no iPhone, siga estas etapas:

Abrir configurações Toque em Wallet e Apple Pay Toque em Express Travel Card Selecione o cartão que deseja usar para pagar o transporte público automaticamente

Para ativar o recurso Express Travel Card no Apple Watch, siga estas etapas:

Abra o aplicativo Apple Watch no seu iPhone Toque em Wallet e Apple Pay Toque em Express Travel Card Selecione o cartão que deseja usar para pagar o transporte público automaticamente Digite sua senha do Apple Watch em seu relógio, se solicitado