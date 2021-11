Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está tornando mais fácil reparar o seu iPhone e Mac por conta própria, lançando um novo programa chamado Reparação de autoatendimento.

A Apple anunciou um novo programa de direito de reparo denominado Reparo de autoatendimento. Basicamente, a empresa planeja começar a vender peças e ferramentas de dispositivos Apple para consumidores e até oferecer instruções sobre como consertar produtos Apple em casa. Isso significa que, se você quiser, pode evitar levar seus dispositivos Apple quebrados a uma loja ou oficina terceirizada para consertá-los. Você pode literalmente fazer isso sozinho com componentes aprovados e instruções passo a passo.

Esta é uma grande mudança na estratégia da Apple, que há muito tempo resiste em permitir que os clientes consertem seus próprios dispositivos fora das Apple Stores ou de reparadores autorizados.

A Apple vai começar abrindo as séries do iPhone 12 e do iPhone 13 para soluções DIY. Você poderá substituir a tela, a bateria e a câmera usando peças compradas da Apple, embora outras opções estejam disponíveis para compra posteriormente. A Apple também está abrindo Macs com chips M1 para reparos em casa.

Não. Crucialmente, fazer um reparo sozinho não anula a garantia do seu dispositivo Apple, de acordo com o TechCrunch . Mas danificar seu dispositivo no processo ainda pode.

A Apple disse que o Self Service Repair será lançado "no início do próximo ano" nos Estados Unidos antes de se expandir para outros países.

sim. Mas a Apple ainda alerta que os técnicos "com conhecimento e experiência para consertar dispositivos eletrônicos" devem considerar apenas consertar dispositivos Apple. A maioria dos clientes deve buscar assistência especializada da Apple ou de terceiros antes de abrir seus dispositivos Apple para ver o que há de errado com eles.

A Apple ainda não anunciou preços para peças e ferramentas. Presumivelmente, você poderá comprá-los da Apple e de oficinas de reparo de terceiros autorizadas.

A empresa promete vender "mais de 200 peças e ferramentas individuais" e fornecerá manuais de reparo que os clientes podem verificar antes de comprar as peças.

A Apple também disse que os clientes podem receber um crédito de reciclagem quando devolvem as peças usadas após fazer um reparo.