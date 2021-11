Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está desenvolvendo um novo recurso para o iPhone e Apple Watch que pode dizer se você sofreu um acidente de carro e liga automaticamente para os serviços de emergência para você.

De acordo com o The Wall Street Journal , o recurso está aparentemente no deck para o próximo ano, presumivelmente como parte do iOS 16 e watchOS 9. Não se esqueça que existem serviços de automóveis conectados semelhantes - como OnStar da GM, Starlink da Subaru e Uconnect da Fiat Chrysler - que pode ligar para o 911 nos EUA se você tiver sofrido um acidente de carro. Mas nem todo carro tem recursos de conectividade. Para esses veículos, algo como o próximo sistema da Apple pode realmente salvar a vida dos usuários do iPhone.

É importante notar que seguiria o aplicativo de segurança pessoal do Google para telefones Pixel, que inclui um recurso para pedir ajuda ao detectar uma falha.

O recurso de detecção de acidentes de carro da Apple supostamente funciona medindo para um salto instantâneo da gravidade - ou forças g no impacto. A empresa sediada em Cupertino testou o recurso no ano passado, coletando dados anônimos de usuários do iPhone e do Apple Watch, disse o Wall Street Journal.

Sinceramente, parece o recurso de detecção de queda do Apple Watch , mas para carros. A detecção de queda pode dizer se você tropeçou ou tropeçou e alertar os serviços de emergência.