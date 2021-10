Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo telefone básico da Apple se chamará iPhone SE Plus e será lançado em 2022, de acordo com um novo boato.

Desde a chegada da linha do iPhone 13 em setembro, os rumores da indústria mudaram rapidamente o foco para o modelo de orçamento da Apple. O último, do analista de exibição Ross Young, indica que a empresa de Cupertino dará ao próximo iPhone SE um novo apelido.

Apesar de o telefone ter sido sugerido para apresentar o nome Plus, no entanto, diz-se que ele não será realmente maior do que o atual iPhone SE (2020) . Isso significaria que ele se desvia da convenção dos modelos de iPhone anteriores - como o iPhone 7 Plus e o iPhone 8 Plus - em que o Plus denota o equivalente maior.

Em vez disso, Young sugere que o iPhone SE Plus contará com a mesma tela LCD de 4,7 polegadas de antes, que está de acordo com o relatório do iPhone SE 2022 da Macotakara no início deste mês, bem como a dica do iPhone SE do respeitado analista da indústria Ming-Chi Kuo da Marchar.

Não é apenas o tamanho da tela que parece amplamente aceito, com suporte para 5G e uma data de lançamento de 2022 também anunciada por Young via Twitter. Novamente, isso é algo que tem sido muito consistente nos relatórios que vimos até agora.

Agora ouvimos que o próximo iPhone LCD será lançado em 2022 e chamado de SE Plus com o mesmo LCD de 4,7 "que o 8 junto com 5G. Ouvimos que o iPhone SE3 com um LCD de 5,7" - 6,1 "foi atualizado para 2024. https : //t.co/9gxiAAk8Yi - Ross Young (@DSCCRoss) 25 de outubro de 2021

Um pedaço de informação nova, lembre-se, é que o iPhone SE 3 - que era o que era amplamente esperado ser o nome da próxima iteração - agora foi adiado para 2024. Young diz que este modelo será o único tamanho da tela, com uma tela LCD entre 5,7 polegadas e 6,1 polegadas.

Se isso acabará sendo verdade, é muito cedo para saber, é claro, mas os detalhes em torno do próximo iPhone SE certamente parecem estar entrando em foco.

Como acontece com todos os rumores de pré-lançamento, ainda aceitaríamos essas informações com uma pitada de sal, mas consistência normalmente resulta em precisão - e a linha do iPhone SE deve ser atualizada, afinal.