Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica

(Pocket-lint) - Mesmo depois de decidir que tipo de telefone você vai escolher para sua próxima atualização, e tiver certeza de que um da linha do iPhone 13 da Apple é certo para você, escolher o caso certo pode ser um pouco estressante experiência.

Você quer se sentir confiante de que obterá a aparência elegante que deseja e a proteção para garantir que deixar o telefone cair não será um desastre. Isso é o que torna o Pitaka uma ótima escolha para capas de telefone - ele reúne o melhor dos dois mundos em uma variedade de opções. Escolhemos alguns de nossos cases favoritos para você conferir abaixo, mas você também pode visitar o site da Pitaka para ver mais.

Em primeiro lugar, se você deseja algo um pouco mais substancial para proteger seu telefone e também é um fã do excelente novo sistema MagSafe da Apple, o MagEZ Case 2 pode ser o seu caso.

Pitaka refinou e melhorou uma versão mais antiga de seu case, garantindo que seja o mais protetor possível e oferecendo-o em uma variedade de opções de cores elegantes. Eles também são feitos de fibra de aramida para excelente proteção, e você pode ter certeza de que deixar o telefone cair enquanto estiver fora de casa não resultará em danos permanentes, graças às suas bordas salientes. Sua compatibilidade total com MagSafe é apenas a cereja no topo do bolo.

Se você está procurando por uma capa que quase não acrescenta volume ao tamanho e formato do seu novo iPhone 13, a Air Case pode ser a melhor opção para você. Tem um nome apropriado, com pesos a partir de 7,1 g dependendo do tamanho da caixa, o que significa que você nem vai notar que está no seu telefone.

Ele oferece proteção ideal contra arranhões e pequenos solavancos, enquanto mantém o design do telefone na frente e no centro. Esta é uma ótima solução se você costuma deixar o telefone no bolso ou na bolsa e está preocupado com as chaves ou outros itens que deixam marcas nele. O case é feito de fibra de aramida, um material usado na indústria aeroespacial que é superleve, mas ainda oferece alguma proteção.

Para ainda mais proteção com um design elegante, a nova MagEZ Case Pro tem todos os benefícios da caixa padrão acima com alguns bônus extras. Ele oferece cobertura telefônica total, incluindo tampas de botões para garantir que nada entre na preciosa superfície do seu aparelho.

Aqui, a Pitaka combinou fibra fina de aramida formada a vácuo com TPU durável para manter um design minimalista com uma textura antiderrapante confortável que também passa nos testes de queda de padrão militar. Isso se traduz em uma verdadeira paz de espírito quando você está usando seu iPhone 13. O melhor de tudo, as novas câmeras incríveis que a Apple adicionou ao seu telefone são totalmente protegidas por uma borda elevada, mantendo as coisas claras enquanto você tira fotos e vídeo.