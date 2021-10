Como arrastar e soltar imagens do Safari para fotos no iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Existem algumas dicas e truques excelentes escondidos no software iOS do iPhone da Apple, alguns dos quais você pode ler em nosso recurso de resumo de dicas e truques . Há um que descobrimos no iOS 15 que é digno de seu próprio recurso, porque é simplesmente excelente.

Você sabia que pode arrastar e soltar imagens diretamente do Safari para a sua Biblioteca de Fotos ? Você precisa ter certeza de que tem as duas mãos prontas - esta não é uma dica com uma mão. Mas, se houver uma série de imagens da pesquisa de imagens do Google, por exemplo, que você deseja colocar direto em sua biblioteca de fotos, iremos informá-lo como.

Esta pode não ser uma dica de que você precisa com tanta frequência, mas você não pode nos dizer que não é legal. Esteja você procurando memes engraçados na pesquisa de imagens do Google ou talvez algo mais prático, você pode segurar e arrastar uma imagem para o canto da tela, basta tocar em várias outras imagens e, em seguida, arrastar e soltar todas em sua biblioteca de fotos em um movimento.

Veja como.

Abra o aplicativo Fotos no seu iPhone Abra o aplicativo Safari no seu iPhone Abra a página no Safari que contém as imagens que você deseja salvar em sua biblioteca de fotos Pressione e segure uma imagem e arraste-a para o canto. Continue segurando essa imagem com um dedo e toque em cada imagem subsequente com a outra mão Cada imagem que você tocar irá automaticamente para o canto com a primeira imagem, criando uma pilha Depois de ter todas as imagens que deseja, use a mão que estava tocando nas imagens para deslizar de baixo para cima do seu iPhone para carregar o App Switcher se você tiver um iPhone com Face ID, ou toque duas vezes no botão Home para aqueles com Touch ID Toque no aplicativo Fotos, que deve estar próximo ao aplicativo Safari se você os abriu um após o outro Assim que o aplicativo Fotos for aberto em sua Biblioteca, libere o controle que você tem sobre as imagens e elas aparecerão automaticamente em sua Biblioteca

É claro que esse truque funciona com apenas uma imagem também, o que significa que você não precisa mais segurar uma foto e tocar em Adicionar às fotos se não quiser, mesmo que seja mais rápido no caso de uma foto.

É importante notar que você pode selecionar várias imagens e arrastá-las e soltá-las no Safari, você precisa segurar a primeira imagem e não soltá-las até que todas elas caiam na Biblioteca de fotos, por isso você precisa das duas mãos, ou dedos muito longos.