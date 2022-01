Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A atualização anual do iPhone é um dos maiores eventos da tecnologia: é o telefone que muitos desejam possuir, aquele que define tendências e o telefone que todos os outros procuram melhor.

Embora vazamentos e rumores não sejam novidade para o mundo da tecnologia, obter informações completas sobre novos dispositivos da Apple é bastante raro. Eles não tendem a vazar de forma tão abrangente quanto um telefone Samsung ou Google - mas estamos reunindo tudo o que ouvimos sobre os modelos de iPhone de 2022 aqui.

Isso é tudo o que ouvimos até agora sobre os modelos do iPhone 14.

Possivelmente 13 de setembro de 2022

A partir de US$ 699?

Normalmente, a Apple realiza seu evento do iPhone por volta da segunda semana de setembro e normalmente na terça-feira. Os modelos do iPhone 13 foram revelados em 14 de setembro, seguindo esse padrão.

Se o padrão continuar, os modelos do iPhone 14 poderão ser revelados em 13 de setembro de 2022. Claro que nada é oficial ainda, nem será por algum tempo.

Em termos de preço, esperamos que os modelos do iPhone 14 comecem no mesmo patamar que os modelos do iPhone 13. Rumores afirmam que o modelo do iPhone mini pode ser descartado no futuro , o que, se for verdade, aumentaria o preço inicial dos modelos do iPhone 14 em comparação com os modelos do iPhone 13. Espero que haja um iPhone 14 mini.

iPhone 14 mini

iPhone 14

iPhone 14Pro

iPhone 14 Pro Max

O iPhone 11 , 11 Pro e 11 Pro Max lançado em 2019, seguido pelo iPhone 12 mini , iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max em 2020 e iPhone 13 mini, iPhone 13 , iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Máximo em 2021.

Portanto, é provável que os próximos iPhones sejam chamados de iPhone 14 mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. No entanto, isso não é uma garantia, pois a Apple pode optar pelo iPhone 13s ou pode optar por algo completamente diferente. Nós colocaríamos nosso dinheiro no iPhone 14 por enquanto.

Design totalmente novo

Câmera perfurada?

Traseira nivelada

Os modelos Apple iPhone 13 seguiram o mesmo design que os modelos iPhone 12, apresentando bordas planas e um design mais próximo do iPhone 4 e 5 em comparação com as bordas arredondadas com as quais nos acostumamos desde o iPhone 6 .

Rumores sugerem que os modelos do iPhone 14 podem mudar as coisas novamente, com conversas sobre uma mudança para uma câmera frontal perfurada . Dizem que os modelos Pro podem ver algum tipo de recorte em forma de pílula que abrigaria a câmera frontal e o Face ID abaixo da tela. Também há alegações de que a câmera traseira saliente pode acabar alinhada com a parte de trás do telefone no próximo iPhone.

Vimos um entalhe reduzido na parte superior dos modelos do iPhone 13 em comparação com os telefones Face ID anteriores, e uma patente foi registrada anteriormente para um telefone sem entalhes, mas supomos que teremos que esperar e ver se isso se torna realidade.

Em termos de acabamentos, esperamos que os modelos Pro continuem sendo mais premium do que os modelos padrão, e houve rumores sugerindo que eles poderiam adotar titânio resistente a arranhões. Também há rumores de que o mini modelo será abandonado e um novo modelo Max padrão será introduzido, mas tudo é apenas boato por enquanto.

Todos OLED

Taxa de atualização de 120Hz

Tamanhos diferentes

Todos os iPhones de 2022 provavelmente terão uma tela OLED, como os modelos iPhone 12 e iPhone 13 oferecem. Também é provável que os modelos do iPhone 14 Pro tenham uma taxa de atualização adaptável entre 10Hz e 120Hz , como o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max, embora talvez a tecnologia ProMotion também seja filtrada para os modelos padrão - esse é o boato de qualquer maneira.

Em termos de tamanhos de tela, o iPhone 13 mini possui uma tela de 5,4 polegadas, o iPhone 13 e o iPhone 13 Pro possuem uma tela de 6,1 polegadas e o iPhone 13 Pro Max possui uma tela de 6,7 polegadas. Como mencionado, houve algumas conversas sobre o iPhone mini ser abandonado e um modelo Max padrão sendo introduzido.

Se isso acontecer, os modelos do iPhone 14 poderão vir em modelos de 6,1 polegadas e 6,7 polegadas, com um modelo Pro e padrão de cada um. Ainda esperamos que o mini continue em 2022, pois temos muito amor por esse dispositivo.

Algumas especulações sugeridas anteriormente que os sensores de impressão digital na tela poderiam funcionar ao lado do Face ID, o que é uma sugestão plausível.

Câmera dupla em modelos padrão

Câmera tripla nos modelos Pro

O Apple iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max possuem uma câmera traseira tripla, composta por um sensor principal amplo, um sensor ultra amplo e um sensor telefoto, enquanto o iPhone 13 mini e o iPhone 13 padrão têm o mesmo sensor principal amplo e ultra amplo , mas eles não têm a lente telefoto.

Houve alguns rumores afirmando que os modelos do iPhone 14 Pro apresentariam uma câmera grande angular com um sensor de imagem CMOS de 48MP de 1/1,3 polegadas e suporte para gravação de vídeo 8K, mas ainda é muito cedo.

Esperamos que os modelos do iPhone 14 Pro continuem a oferecer uma lente extra e recursos extras, como Macro e ProRES, em relação aos modelos padrão do iPhone 14. No momento, não está claro o que pode mudar para 2022, mas é provável que haja melhorias nos modelos de 2021.

5G

chip A16

iOS 16

Com a Apple adotando o 5G com todos os modelos do iPhone 12 e iPhone 13, é praticamente garantido que todos os modelos do iPhone 14 serão compatíveis com 5G .

Também é provável que os modelos do iPhone 14 sejam executados no chip A16 Bionic, supondo que a Apple continue com seus padrões de nomenclatura em termos de chipsets. O iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max tinham um núcleo extra para sua GPU, então isso poderia ser o caso novamente para os modelos do iPhone 14 Pro, ajudando a diferenciá-los dos modelos padrão.

A próxima grande compilação de software será o iOS 16, sobre o qual esperamos ouvir mais em junho de 2022, quando a Apple normalmente realiza sua Worldwide Developer Conference (WWDC).

Em termos de armazenamento, com os modelos padrão do iPhone 13 com opções de 128 GB, 256 GB e 512 GB e os modelos do iPhone 13 Pro oferecendo o mesmo, além de uma opção de 1 TB, esperamos o mesmo dos modelos do iPhone 14. Foi dito que todos os modelos terão 6 GB de RAM e foi alegado que os modelos padrão podem começar com 64 GB de armazenamento, enquanto os modelos Pro podem começar com 256 GB.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre os modelos do iPhone 14 até agora.

Em uma nota de pesquisa com a Haitong International Securities (via MacRumours) , o analista Jeff Pu diz que todos os quatro iPhones de 2022 virão com uma tela de taxa de atualização de 120Hz e 6 GB de RAM.

De acordo com um relatório da TrendForce (via 91 Mobiles) , o Apple iPhone 14 Pro e 14 Pro Max virá com um sensor de câmera principal de 48 megapixels e suporte para gravação de vídeo em 8K.

Segundo o analista Ross Young , a Apple adotará um sistema de furos que é composto por dois recortes: um em forma de pílula e outro redondo. Também é sugerido que o menor desses dois recortes não seja invisível. Em outras palavras, parecerá um 'i' cortado lateralmente na tela.

O vazador do Twitter DylanDKT afirmou que o iPhone 14 Pro apresentará um recorte em forma de pílula para sua câmera frontal e que a maioria da tecnologia Face ID da Apple estará escondida sob a tela.

De acordo com o The Wall Street Journal , a Apple está trabalhando em um novo recurso para o iPhone e o Apple Watch que pode dizer se você sofreu um acidente automobilístico e ligar automaticamente para os serviços de emergência para você.

Mark Gurman, da Bloomberg, afirmou que o iPhone 14 passaria por um redesenho, corroborando relatos de que a empresa muitos mudam para uma câmera perfurada.

O analista do setor Ming-Chi Kuo prevê que o iPhone 14 Pro será o primeiro a abandonar completamente o entalhe da câmera frontal, com a Apple optando por uma lente perfurada.

Jon Prosser, da FrontPageTech, apresentou um vídeo com alguns renders do que se diz ser o iPhone 14 Pro em associação com Renders de Ian. As imagens mostram um design de borda plana semelhante ao que os modelos iPhone 13 oferecem, mas com botões de volume circulares.

Existem três lentes de câmera na parte traseira - como os modelos Pro atuais - embora as renderizações mostrem as lentes quase planas na superfície e sem a caixa quadrada da câmera ao redor delas. Prosser diz que o dispositivo será de titânio e as renderizações também mostram uma câmera frontal perfurada.

A Apple recebeu uma patente sugerindo que está explorando o Touch ID sob a tela. No documento, a Apple detalha como o design atual do iPhone apresenta o sensor de imagem ao lado da tela, em vez de ser incorporado a ele. O núcleo desta patente, então, discute como esse sensor de imagem pode ser unido à tela para permitir a próxima iteração do Touch ID.

Um relatório de investidores do JPMorgan Chase sugeriu que os modelos do iPhone 14 Pro serão feitos de liga de titânio e fornecidos pela Hon Hai da Foxconn. O relatório do analista não especificou se apenas o chassi ou a faixa metálica ao redor da borda do iPhone será de titânio. É provável que a frente e a parte de trás permaneçam de vidro, é claro.

Espera-se que outros modelos da série iPhone 14 apresentem molduras de liga de alumínio e aço inoxidável, observou o relatório.

De acordo com o analista da Apple Ming-Chi Kuo (via AppleInsider) , os modelos de primeira linha do iPhone 14 virão com um sensor de 48 megapixels. Kuo disse em uma nota aos investidores que acreditava que os dispositivos ofereceriam uma câmera grande angular com um sensor de imagem CMOS de 48MP de 1/1,3 polegadas. Ele também disse que o novo sensor suportaria 8K.

Escrito por Britta O'Boyle.