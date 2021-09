Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em uma das decisões de reparo de produto mais rígidas já tomadas pela Apple, novas descobertas nos dias após o lançamento da série iPhone 13 parecem indicar que a empresa está indo tão longe quanto proibir o uso de Face ID em dispositivos com um terceiro substituição de tela de terceiros - mesmo se o componente de exibição for um fabricante de equipamento original (OEM).

Anteriormente, a Apple tomou algumas decisões questionáveis para impedir possíveis empreendimentos de reparo de terceiros utilizando parafusos proprietários já em 2011. No entanto, a decisão de desabilitar completamente o uso de Face ID é talvez uma das escolhas mais anti-consumidor feitas até agora.

As descobertas foram descobertas pelo Phone Repair Guru , que determinou que até mesmo uma tela original desabilitaria o Face ID pegando duas unidades de iPhone 13 novas e trocando as telas.

Em outras notícias relacionadas ao iPhone 13, também foi descoberto que algumas das animações de taxa de atualização de 120 Hz anunciadas não estão funcionando como esperado em aplicativos de terceiros. Claro, porém, já foi esclarecido que este é um bug não intencional, e não uma ação deliberada da empresa.

Estou correto em ver que as APIs UIView.animateWithDuration não têm clock de 120 Hz no iPhone 13? No UIScrollView, nos do sistema e no Metal pelo que parece, o resto ainda está em 60 Hz? pic.twitter.com/t3MeM9cj0E - Christian Selig (@ChristianSelig) 24 de setembro de 2021

Uma atualização para iOS 15.0.1 ou 15.1 é esperada nos próximos dias ou semanas e está definida para resolver o problema do painel de 120 Hz. Quanto ao problema do Face ID em reparos de terceiros, a Apple ainda não comentou, no entanto, podemos apenas presumir que é uma mudança intencional.