Dicas e truques do iPhone 13 e 13 Pro: 15 recursos do iOS 15 para experimentar

(Pocket-lint) - Com o iOS 15, a Apple pode não ter mudado tanto o visual, mas ainda há muitas coisas que valem a pena se acostumar e mexer. Quer você tenha um novo iPhone 13 ou apenas atualizou seu iPhone existente.

A maioria dos recursos destacados está disponível para todos os modelos de iPhone que executam iOS 15, mas há um ou dois que são limitados à série iPhone 12 e iPhone 13 que não se aplicam a modelos mais antigos. Portanto, certifique-se de estar executando o iOS 15 no seu iPhone - ou pegue o seu iPhone 13/13 Pro - e experimente alguns de nossos recursos favoritos e menos óbvios.

Você pode assistir ao guia de vídeo diretamente abaixo ou seguir as etapas escritas abaixo dele. O que você achar mais conveniente.

Muitos aplicativos desejam rastrear vários padrões e dados de uso seus enquanto você usa seus aplicativos. Na maioria dos casos, é para que eles possam exibir anúncios mais relevantes ou saber como as pessoas usam seu software para ajudá-las a melhorá-lo. No entanto, há um bom motivo para bloquear todo o rastreamento, especialmente se a empresa tiver a reputação de não respeitar seu direito à privacidade.

Se você deseja bloquear o rastreamento de aplicativos, basta abrir Configurações> Privacidade e tocar em "Rastreamento". Bem no topo, há um botão de alternância que diz "Permitir que os aplicativos solicitem o rastreamento". Se você não quiser que nenhum aplicativo solicite informações de rastreamento, desative esta opção. Ou, como alternativa, você pode ativar ou desativar manualmente o rastreamento para aplicativos individualmente na lista abaixo.

Em uma nota semelhante, esta é apenas uma dica rápida: role para baixo até a parte inferior da tela Configurações> Privacidade e toque em "Gravar atividade do aplicativo". Ative-o e aguarde cerca de uma semana. Depois de alguns dias, volte para essa opção de menu e você verá uma análise de como vários aplicativos têm usado as permissões em seu telefone, e você pode ver se algum deles está acessando coisas como sua localização ou outras informações pessoais com muita regularidade . Você também pode optar por salvar um relatório como um arquivo binário em branco que pode ser compartilhado e salvo.

No iOS 15, temos um novo Safari com uma barra de pesquisa e alternador de guias na parte inferior. Na verdade, é bastante conveniente para uso com uma mão e permite que você deslize facilmente entre as guias. No entanto, se você quiser o layout antigo de volta - com a barra de URL na parte superior - você pode voltar .

Existem duas maneiras de fazer isso. Vá em Ajustes> Safari e role para baixo até ver os dois ícones de guia. Agora selecione "Guia única". Quando você reiniciar o Safari, ele terá a barra na parte superior.

A outra maneira mais rápida de alternar é abrir o Safari em si, abrir qualquer página da web e tocar no ícone "AA" na barra de pesquisa. Agora você verá um menu pop-up. Toque na opção que diz "mostrar barra de endereço superior".

O iOS 15 tem um recurso chamado "Resumo Programado" que permite agrupar todas as notificações menos importantes e entregá-las ao mesmo tempo, em vez de receber muitos pings aleatórios ao longo do dia.

Para habilitá-lo, vá em Ajustes> Notificações e toque em "Resumo Programado". Agora ative-o e prossiga com o processo de configuração. Agora você escolhe os aplicativos que deseja incluir em seu resumo e toque em "Adicionar aplicativos" na parte inferior.

Na próxima tela - escolha os horários em que deseja que o primeiro e o segundo resumos apareçam. Você também pode tocar em "+" para adicionar resumos mais frequentes ao longo do dia. Então, você pode pedir que um apareça na hora do café da manhã, na hora do almoço e um à noite, se quiser. Quando esses forem escolhidos, basta clicar na opção "Ativar Resumo de Notificação" na parte inferior.

Agora você só será notificado por mensagens diretas ou aplicativos não incluídos em sua seleção ao longo do dia, até o momento em que você decidir que o resumo apareça.

Se você tiver um par de AirPods Pro, poderá fazer com que o Siri anuncie notificações por meio deles sempre que os tiver nos ouvidos e conectados ao iPhone. Para ativá-lo, vá em Ajustes> Siri e Pesquisa e agora toque em "Anunciar notificações" e, em seguida, ative a opção na parte superior da página. E ative também o botão "Fones de ouvido".

Por padrão, os modelos mais recentes do iPhone 13 Pro gravam vídeo em HDR ou Dolby Vision, que não só ocupa muito espaço, mas também não é compatível com muitos outros dispositivos. Para desligá-lo, vá em Ajustes> Câmera e toque em "Gravar Vídeo". Desative a opção que diz "Vídeo HDR".

Naquela época, quando os iPhones tinham botões, você podia trazer as coisas do topo da tela para torná-las mais fáceis de alcançar com um leve toque duplo no botão home. E você também pode fazer isso nos novos telefones sem botões, mas primeiro é necessário ativá-lo.

Vá em Ajustes> Acessibilidade e toque em "Toque". Ative a opção Acessibilidade. Agora, quando você desliza para baixo na parte inferior da tela, o material da parte superior da tela cai mais para baixo, tornando-o mais fácil de alcançar.

Com a função de acessibilidade correta habilitada, você pode tocar duas vezes na parte de trás do telefone para fazer uma captura de tela. Em vez de brincar com a combinação de botões.

Basta ir para Configurações> Acessibilidade> Toque e agora selecione "toque de volta". Escolha a opção de toque duplo e encontre a captura de tela na lista. Agora, quando você tocar duas vezes na parte de trás do seu telefone, ele fará uma captura de tela. Você pode - é claro - escolher outras funções, como notificações ou centro de controle, que podem ser difíceis de alcançar.

Um novo recurso interessante é o Live Text, que permite que você use sua câmera para ler e exibir texto em tempo real. Você poderia - por exemplo - usá-lo para enviar instantaneamente uma frase de um artigo ou documento em uma mensagem.

Abra um aplicativo de mensagens. Toque duas vezes no campo de texto e, em seguida, toque no pequeno ícone que se parece com o texto em uma caixa. Ele agora abrirá uma visualização da câmera e começará a digitalizar o texto e, em seguida, irá exibi-lo no campo conforme você o mostra para a câmera.

Para ser mais preciso, basta tocar no pequeno ícone de captura no canto para tirar uma foto rápida do texto que deseja. Agora você pode destacar o bloco específico de texto que deseja incluir, apenas arrastando o dedo pelo texto que deseja.

Outra maneira de fazer isso é abrir o aplicativo da câmera e verificar se está no modo Foto. Agora aponte para o texto que deseja ou toque para focar no texto manualmente e toque no ícone de texto ao vivo no canto. Será necessário digitalizar o texto e agora você pode realçar o texto na imagem pop-up para compartilhar com alguém. Copie e cole onde quiser.

Existe outra maneira de usar o Texto Dinâmico. Com uma captura de tela. Faça uma captura de tela e toque nela para abrir a visualização do editor. Toque no ícone de marcação / caneta na parte superior e agora toque no ícone de texto ao vivo no canto inferior. Agora você pode arrastar para destacar o texto que deseja copiar e colá-lo em qualquer aplicativo de sua preferência.

O modo de foco pode ser facilmente seu recurso de profundidade e vídeo. No entanto, brevemente, se você for para Configurações> Foco, você pode criar cenários dedicados onde apenas aplicativos e pessoas específicos podem interrompê-lo em horários ou locais específicos.

Você pode configurar um cenário para o modo Pessoal e outro para o modo Trabalho. Percorrer o processo pode demorar um pouco, mas basicamente envolve apenas adicionar pessoas dedicadas que podem entrar em contato com você e escolher quais aplicativos permitir. É muito simples.

Assim que estiver configurado, você pode agendar quando deseja que ele seja ativado. Quer seja com base na hora e data ou com base no local. Você pode até personalizar as telas iniciais que aparecem durante cada tempo de foco.

Por padrão, o iPhone 13 Pro e o 13 Pro Max têm suas telas configuradas para atingir taxas de atualização de no máximo 120Hz. Se - por algum motivo - você quiser limitar, você realmente pode, mas não o encontrará nas configurações de exibição. Vá para Configurações> Acessibilidade> Movimento. Agora ative a opção "Limit Frame Rate" e não ultrapassará os 60fps.

Um outro recurso de câmera nos novos modelos do iPhone é algo chamado de Estilos Fotográficos. Ao contrário de um filtro simples, ele ajusta itens como calor, brilho e contraste para criar uma estética que será aplicada a todas as suas fotos quando você tirá-las. Abra Configurações> Câmera e vá até "Estilos fotográficos". Passe pelas opções até encontrar um visual de que goste. Depois de encontrar um, toque na torneira azul na parte inferior.

No novo aplicativo Fotos, a Apple automaticamente mantém um acompanhamento nas memórias de fotos e vídeos que cria para você na guia "Para você". Mas você pode mudar isso. Abra o Fotos e toque em "Para você" e escolha uma das memórias na parte superior.

Uma vez aberto, toque nele novamente e toque no pequeno ícone de música no canto. Agora você pode deslizar e mudar o filtro e a música conforme você o faz. Ou você pode tocar no ícone de nota musical no canto inferior direito para ver uma seleção maior de opções, incluindo um botão de pesquisa que - quando pressionado - permite que você percorra toda a sua biblioteca para uma música específica.

Por último mas não menos importante. Este é um velho favorito, mas é obrigatório. Se você deseja mover o cursor com precisão ao digitar, pode transformar o teclado em um trackpad pressionando longamente a barra de espaço e, em seguida, deslizando o polegar. Agora coloque o cursor na tela no lugar exato que você deseja que ele vá.