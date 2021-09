Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou um recurso com o iOS 14.5 que permitia aos proprietários de um Apple Watch desbloquear seu iPhone com ID facial, mesmo usando uma máscara. Infelizmente, esse recurso não está funcionando para alguns usuários do iPhone 13 , mas não se preocupe, parece que uma correção está chegando.

Para alguns usuários do iPhone 13 - incluindo nós da Pocket-lint, uma mensagem de erro aparece ao tentar ativar o recurso Unlock with Apple Watch. O recurso usa a conexão segura com seu Apple Watch para solicitações de Siri, bem como para desbloquear seu iPhone quando uma obstrução, como uma máscara, impede que o Face ID reconheça seu rosto. Requer que o seu Apple Watch esteja protegido por uma senha, seja desbloqueado e esteja próximo ao seu pulso.

No entanto, quando tentamos ativar o recurso Desbloquear com Apple Watch, somos recebidos com uma mensagem que diz "Não é possível comunicar-se com o Apple Watch" e não importa quantas vezes você toque em "Tentar novamente", não há nenhuma disso.

De acordo com um relatório da MacRumours , no entanto, a Apple aparentemente disse em um documento de suporte que consertará o problema em uma próxima atualização de software. Atualmente não há informações sobre qual atualização de software incluirá a correção, nem quando ela será lançada, mas aguarde, esperamos que não demore muito para aqueles de vocês que sofrem de problemas semelhantes.

