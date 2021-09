Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mark Gurman, um dos mais confiáveis vazadores da Apple da última década, corroborou alguns relatos vagos que surgiram recentemente, alegando que a linha do iPhone 14 do próximo ano apresentará um design inteiramente novo - incluindo a tão esperada remoção total do infame entalhe.

Gurman , que geralmente não faz reportagens sobre os próximos produtos da Apple a menos que haja alguma autenticidade genuína neles, afirma que os engenheiros da Apple estão gastando seu tempo com recursos que vêm sendo fermentados há alguns anos. Ele justifica a atualização relativamente modesta apresentada na série iPhone 13 , alegando que “significa que os engenheiros da Apple estavam trabalhando nos bastidores em coisas maiores que levarão mais tempo”.

Enquanto os detalhes do redesenho não foram detalhados na íntegra, Gurman pareceu confirmar a próxima escolha da Apple de trocar o entalhe menor, mais compacto e redesenhado apresentado na linha do iPhone 13 deste ano para uma tela mais parecida com o Android.

Quanto à localização dos sensores de ID facial, o entendimento atual é que a tecnologia IR blaster usada para ID facial funciona sem problemas ficar escondida sob a tela, mas a câmera frontal é outra história. A baixa qualidade de imagem aflige todas as câmeras sub-display no mercado, e com a Apple tão interessada em divulgar o iPhone como o melhor sistema de câmera disponível em um smartphone, comprometendo isso parece um fracasso para a empresa.

As primeiras indicações parecem apontar para a série iPhone 14 Pro parecida com o vazamento original de Jon Prosser.

Outros rumores, como o relatório de Jon Prosser publicado no início deste mês, parecem indicar que a Apple está planejando também finalmente nivelar o módulo de câmera de extrusão que a empresa introduziu de forma tão provocante desde o iPhone 6 de 2014. No entanto, com o sempre Com o aumento das atualizações feitas no sistema de câmeras do iPhone a cada ano, parece quase impossível que a Apple descubra uma maneira de manter a qualidade do sistema atual sem aumentar significativamente a espessura já crescente do iPhone.

E, finalmente, os rumores também apontam para a Apple abandonando o modelo mini do iPhone no próximo ano para se concentrar em uma opção maior do novo iPhone 14 padrão que traz seu tamanho em linha com o Pro Max maior. A mudança de uma opção do iPhone mini para a oferta do iPhone Max parece tudo menos uma garantia neste momento, já que as vendas baixas sempre pareceram atormentar a linha menor do iPhone.

