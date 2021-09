Como usar o modo retrato no FaceTime e desfocar o fundo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma série de recursos extras chegaram ao FaceTime da Apple com a compilação de software mais recente - iOS 15 e iPadOS 15 - incluindo o Modo Retrato para FaceTime no iPhone e iPad.

O modo retrato permite que você desfoque o fundo durante uma chamada do FaceTime, como você pode fazer com outros aplicativos de videochamada, como Zoom e Skype.

Aqui está o que você precisa fazer para obter um pouco de privacidade em suas videochamadas FaceTime.

Se você deseja esconder a roupa lavada atrás de você, a montanha de passar roupas ou simplesmente não quer que seu chefe ou amigos vejam que você ainda está na cama, o Modo Retrato no FaceTime está aqui para ajudá-lo.

Para ativar o modo retrato em uma chamada FaceTime e desfocar o fundo em um iPhone ou iPad, siga as etapas abaixo:

Verifique se o seu iPhone ou iPad está executando iOS 15 ou iPadOS 15 Abra o aplicativo FaceTime no seu iPhone ou iPad Selecione um contato de seus FaceTimes recentes ou selecione Novo FaceTime na parte superior e escolha o contato Conforme a ligação do FaceTime está conectando, você verá um ícone na parte inferior da tela que tem uma pessoa dentro de uma caixa retangular - este é o ícone do Modo Retrato Toque neste ícone para ativar o modo retrato e desfocar o fundo. Nota: Acende quando o ícone é branco. Para desligar o modo retrato, basta tocar no ícone novamente

Se você já estiver em uma chamada do FaceTime e quiser desfocar o fundo, toque em sua miniatura no canto inferior direito. O ícone do Modo Retrato aparecerá em uma janela pop-up, entre algumas outras opções. Toque nele para desfocar o fundo durante uma chamada.

O modo retrato no FaceTime funcionará com qualquer iPhone ou iPad executando o chip A12 Bionic ou mais recente.

Isso significa que você precisará de um iPhone XS ou mais recente. Para iPads, você precisará do iPad mini (quinta geração ou posterior), iPad Air (terceira geração ou posterior), iPad (oitava geração ou posterior) ou qualquer modelo Pro iPad.

Se você está se perguntando quais outros recursos você pode fazer com o FaceTime com iOS 15 iPadOS 15, você pode ir para nosso recurso separado, onde temos um resumo.