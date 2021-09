Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou a série iPhone 13 durante um evento em 14 de setembro de 2021 e com eles chegaram uma série de novos recursos, incluindo estilos fotográficos para fotos e modo cinematográfico para vídeo.

Você pode ler tudo sobre o modo Cinematográfico em nosso recurso separado , mas aqui estamos nos concentrando em Estilos Fotográficos, incluindo o que são, como funcionam e como usá-los.

Estilos fotográficos são quatro predefinições que você pode escolher para usar e aplicar a uma foto antes de tirar uma foto em qualquer um dos quatro modelos do iPhone 13 . Existem quatro predefinições para escolher, incluindo Vibrante, Rico em Contraste, Quente e Frio, enquanto você também pode optar por Padrão.

Padrão é a aparência padrão produzida pelo seu iPhone e projetada para ser real e equilibrada em sua representação.

Vibrant oferece cores vivas e brilhantes, embora ainda projetado para ser natural.

Rich Contrast oferece uma aparência mais dramática, com sombras mais escuras, cores mais ricas e contraste mais forte.

Quente oferece tons dourados para um look caloroso.

Cool tem tons de azul para um visual mais descolado.

Pense neles como um filtro muito sutil, mas ao contrário de um filtro que é aplicado a toda uma imagem pós-foto, seja o rosto de uma pessoa ou o céu e, portanto, às vezes estragando os elementos da foto, os Estilos fotográficos entenderão os elementos separados e aplicarão a predefinição estilo em conformidade.

Estilos fotográficos são projetados para trazer suas preferências individuais para o pipeline de imagem - o que significa antes de a foto ser tirada. Se, por exemplo, você gosta de fotos de alto contraste, a ideia é aplicar o Estilo fotográfico de contraste rico antes de tirar qualquer foto, o que significa que não precisa aplicar um filtro depois ou ajustar as configurações individualmente.

Estilos fotográficos usa um profundo entendimento semântico para aplicar a quantidade certa de ajustes a diferentes partes da foto, preservando certos elementos, como o tom da pele. Isso deve significar que você obterá uma imagem geral melhor do que a de aplicar um filtro semelhante, pois a foto não deve parecer que um filme acabou de ser colocado no topo, oferecendo mais dimensão a certos elementos.

Os estilos fotográficos devem ser aplicados antes de você tirar uma foto. Você não pode aplicar um dos quatro Estilos fotográficos predefinidos depois que uma foto foi tirada, como você pode com um filtro ou da mesma forma que você pode editar uma foto ajustando cor, contraste, saturação, etc.

Para encontrar estilos fotográficos, inicie o aplicativo da câmera no seu iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max . Você pode deslizar de baixo para cima e tocar no ícone com os três quadrados ou pode tocar no ícone com os três quadrados no canto superior direito da tela, ao lado do ícone Foto ao vivo.

Em seguida, qualquer um dos dois iniciará as cinco predefinições - Padrão, Rico em contraste, Vibrante, Quente e Frio - no visor, mostrando a aparência de sua imagem.

Você também verá os controles deslizantes de Tom e Calor abaixo de cada uma das predefinições, permitindo que você ajuste cada uma para melhor atender às suas preferências. Tudo o que você definir permanecerá na próxima vez que você iniciar o aplicativo da câmera e os Estilos fotográficos, a menos que você os altere novamente ou pressione o botão de reinicialização à direita dos controles deslizantes que os retornará aos valores predefinidos para cada estilo.

A ideia é que você defina como padrão abrir o aplicativo da câmera e tirar todas as suas fotos usando sua configuração preferida, economizando tempo editando a foto.

