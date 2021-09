A Apple lança iOS 15 e iPadOS 15 para todos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de um período de beta de desenvolvedor e público relativamente estável de três meses, a Apple lançou a tão esperada atualização de software iOS 15 e iPadOS 15 para todos os dispositivos elegíveis, que abrange modelos de iPhone desde o iPhone 6s até modelos de iPad mais antigos o iPad Air 2 de 2014 e o iPad mini 4 de 2015.

Embora este ano nem o iOS nem o iPadOS vejam qualquer tipo de redesenho radical, a atualização do software traz seu quinhão de pequenas mudanças de layout, novas opções de widgets e uma aparência reinventada para o navegador Safari nativo.

O Pocket-lint recapitulou tudo o que você precisa saber sobre o iOS 15 e o iPadOS 15 aqui, então, se estiver interessado em conferir, clique aqui .

Quanto ao que há de novo no Safari, a Apple inicialmente procurou mudar completamente a interface de usuário inteira do navegador da web movendo a barra de URL da parte superior da tela para a parte inferior em algum novo tipo de barra de tarefas integrada multifuncional.

No entanto, após uma tremenda resistência da comunidade beta testando a nova atualização, a Apple finalmente voltou ao layout original ao qual a maioria dos usuários está acostumada por padrão, em vez de adicionar uma nova opção em Configurações que permite aos usuários alternar o design controverso se assim escolherem .

Para fazer isso, simplesmente vá para Configurações, toque em Safari e você será imediatamente saudado com um prompt gráfico perguntando qual layout você prefere.

As mudanças no Safari não são exclusivas do iOS, já que o iPadOS também está passando por um redesenho opcional do Safari. Inicialmente, a Apple esperava integrar perfeitamente a barra de guia discreta com a barra de URL superior como um all-in-one, mas, novamente, o feedback do usuário levou a Apple a reverter para a aparência original com uma opção em Configurações para escolher o layout mais recente.

Outras mudanças no sistema operacional do iPad incluem a capacidade de adicionar widgets em qualquer lugar da tela inicial e suporte para Swift Playgrounds, para que os desenvolvedores possam criar aplicativos iOS diretamente de um dispositivo iOS.

Novamente, você pode verificar o guia do Pocket-lint para iOS 15 e iPadOS 15 aqui .