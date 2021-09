O que é o modo Cinematográfico da Apple?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple revelou o modo Cinematográfico como um dos novos recursos-chave do iPhone 13 anunciado no evento de apresentação da empresa na California Streaming hoje em Cupertino, e a funcionalidade funciona como um todo como o modo Retrato ; apresentado pela primeira vez no iPhone 7 Plus em 2016.

Caso você não se lembre, o modo Retrato é um recurso no aplicativo de câmera iOS que oferece um efeito bokeh por trás de um assunto semelhante ao que uma verdadeira câmera DSLR faria. Agora, com a introdução do modo Cinematográfico, a Apple está trazendo o recurso para o vídeo ao vivo.

Ao filmar em movimento, o modo Cinematográfico mantém o foco em um assunto em movimento e as transições focais acontecem automaticamente entre os objetos. O sistema usa IA para detectar rostos e pontos de interesse. Por exemplo, quando um objeto filmado desvia o olhar do quadro, o iPhone 13 ajustará o foco para um objeto dentro de sua linha de visão.

Confira o ótimo exemplo fornecido pela Apple demonstrando como a tecnologia funciona.

A empresa também lançou um curta-metragem em seu canal no YouTube mostrando os novos e poderosos recursos do software da câmera, que você pode assistir abaixo.

Para verificar a recapitulação do Pocket-lint de tudo o que foi anunciado hoje no evento California Streaming da Apple, confira nossa recapitulação aqui .