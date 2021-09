Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O hábito da Apple de mudar a lista de cores que oferece para seus iPhones a cada ano não mostra sinais de parar, e as linhas Pro do iPhone 13 e 13 continuam a tradição.

Mais uma vez, você terá alguns acabamentos para escolher se achar que vai comprar um dos novos aparelhos, alguns deles um pouco mais aventureiros do que outros.

Embora não seja a gama de cores mais ampla da Apple, existem alguns novos tons de escolha, então confira o conjunto completo do que estará disponível aqui.

Primeiro, vamos pegar o iPhone mais premium e caro da Apple - o 13 Pro Max e o 13 Pro, que estão disponíveis em quatro acabamentos diferentes desta vez.

Como sempre, eles têm alguns nomes deliciosamente elegantes - grafite, ouro, prata e azul serra. Sem surpresa, provavelmente somos os maiores fãs do novo tom de azul, que é um toque muito mais leve do que o azul mais escuro e temperamental que recebemos no 12 Pro.

O 13 Pro e o Pro Max, claro, mantêm o revestimento externo de aço inoxidável brilhante, por isso tem um visual bastante jazzístico.

Passando para o iPhone padrão e seu primo menor, no entanto, as coisas ficam um pouco mais divertidas, em nossa opinião - isso agora também faz parte de uma tradição, que vê os iPhones básicos obterem um design um pouco mais moderno, pelo menos em termos de cor.

Desta vez, você pode escolher entre cinco:

Eles são compostos de Produto (Vermelho), luz das estrelas, meia-noite, azul e rosa - com esse último sendo a adição de destaque que pode muito bem tentar algumas pessoas. Obviamente, a doação de caridade que a versão do Produto (Vermelho) causará é um ótimo motivo para pegá-la também.

Cinco cores é um pequeno degrau em relação aos anos anteriores, onde geralmente temos seis opções para escolher, e a programação também não é tão vibrante quanto nas últimas duas iterações, então será interessante para ver quais cores são as mais populares.

