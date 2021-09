Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple revelou hoje seu novo iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, cada um apresentando uma CPU Bionic A15 de seis núcleos mais rápida, capaz de até 15,8 trilhões de operações por segundo, um entalhe reduzido e a tão esperada tela ProMotion de 120 Hz.

Como esperado, o entalhe foi reduzido em tamanho em cerca de 20 por cento. A capacidade inicial de armazenamento permanece em 128 GB, embora a opção mais alta disponível agora seja 1 TB, um grande aumento em relação ao máximo de 512 GB do ano passado.

O sistema de câmera na parte traseira teve um aumento de tamanho, tornando-o de longe a maior unidade de câmera já apresentada em um dispositivo Apple. Todas as três câmeras oferecem suporte para o modo noturno este ano, algo que antes era limitado às lentes grande angular e telefoto apenas no ano passado.

A câmera principal está obtendo uma abertura de f / 1.5 atualizada, o maior sensor em um iPhone, com a ultra grande angular agora em uma abertura de f / 1.8.

Ambos os tamanhos de tela permanecem os mesmos em 6,1 polegadas e 6,5 polegadas no 13 Pro e 13 Pro Max, respectivamente.

Outra adição bem-vinda será a duração da bateria de uma hora e meia a mais no iPhone 13 Pro e um aumento de duas e meia no 13 Pro Max em comparação com a série do iPhone 12 Pro.

O preço permanece o mesmo: US $ 999 para o iPhone 13 Pro e US $ 1099 para o iPhone 13 Pro Max. O preço no Reino Unido começa em £ 949 para o Pro, £ 1.049 para o Max.

As pré-encomendas começam nesta sexta-feira, com unidades disponíveis para os clientes no dia 24 de setembro.

O iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max serão lançados em quatro cores: grafite, prata, ouro e uma nova opção Sierra Blue. Este último substitui o iPhone 12 Pro Pacific Blue.

