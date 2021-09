oficial do iPhone 13 e sim, tem um entalhe menor

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple finalmente levantou a tampa de seu novo iPhone, que é chamado de " iPhone 13 ", como muitos esperavam.

Ele tem uma aparência ajustada na parte traseira, com as lentes da câmera agora dispostas diagonalmente, e a parte frontal ostenta o tão falado entalhe menor.

Disponível nos modelos padrão do Apple iPhone 13 e iPhone 13 mini, o aparelho foi redesenhado, embora o formato seja semelhante aos modelos do ano passado.

squirrel_widget_6072310

Bordas planas ao redor dos lados agora são combinadas com uma frente de escudo de cerâmica. Ambos os telefones são IP68 resistentes à água e poeira e estarão disponíveis nas cores rosa, azul, meia-noite, "luz das estrelas" e vermelho do produto.

Como os modelos do ano passado, o iPhone 13 e o mini vêm com uma tela OLED Super Retina com 800 nits de brilho. Isso é então expandido ainda mais com conteúdo HDR, até 1.200 nits.

Os formatos Dolby Vision , HLG e HDR10 são suportados.

Um chip A15 Bionic de seis núcleos comanda o show, com uma GPU quad-core ajudando nos jogos e outros momentos graficamente intensos.

squirrel_widget_6072281

A câmera na parte traseira utiliza dois sensores de 12 megapixels - primário e grande angular - enquanto o entalhe menor na frente ostenta uma câmera ultralarga de 12 megapixels. O modo cinematográfico também é um novo recurso compatível, em que os efeitos de foco estão disponíveis naturalmente.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 14 Setembro 2021

O iPhone 13 e o 13 mini são 5G, é claro, mas funcionam em uma gama mais ampla de redes com suporte em todo o mundo. A Apple afirma que eles têm uma vida útil melhor da bateria também, embora tenhamos que testar isso nos laboratórios do Pocket-lint quando os telefones estiverem disponíveis. Os aparelhos são compatíveis com MagSafe, como você esperaria.

O iPhone 13 mini custa a partir de US $ 699 pelo modelo de 128 GB, o iPhone 13 custa US $ 799 pelo mesmo armazenamento. Uma nova variante de 512 GB também entra na briga - ao lado de 256 GB.

O preço no Reino Unido começa em £ 679 para o mini e £ 779 para o iPhone 13.