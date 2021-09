A capa do iPhone 13 renderiza o vazamento, confirma o entalhe menor e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple irá revelar oficialmente sua próxima linha de iPhone durante o evento online California Streaming ainda hoje. No entanto, um fabricante de gabinetes supostamente avançou com seus projetos.

Um monte de casos renderizados apareceram online, incluindo imagens do iPhone 13 (ou como quer que ele acabe sendo chamado). É improvável que a Apple esteja de bom humor sobre isso.

Postadas por Evan Bass no Twitter, as fotos mostram um iPhone com um entalhe menor - algo que já muito rumores na preparação do lançamento.

A câmera traseira se parece exatamente com a unidade na parte de trás do iPhone 12 Pro e Pro Max, então pode ser apenas uma impressão artística do próprio fabricante do case. Ou seja, a menos que a Apple pretenda que a unidade da câmera permaneça a mesma, apenas ajustando a tecnologia de detecção / imagem interna.

O design do iPhone também é muito semelhante. Esperemos que isso signifique que as capas do iPhone 12 sejam totalmente compatíveis com os novos modelos - é uma pena ter que atualizar a capa, assim como o telefone a cada geração.

Saberemos mais durante o evento posteriormente, que você poderá assistir aqui mesmo .

Melhores ofertas de telefones da Black Friday 2021: Quais smartphones terão descontos em 2021? Por Chris Hall · 14 Setembro 2021

Por enquanto, verifique as inúmeras renderizações e salive com o que está por vir.