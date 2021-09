O próximo iPhone começará com 128 GB de armazenamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo iPhone da Apple, a série 13 com lançamento previsto para terça-feira, 14 de setembro , terá 128 GB de armazenamento como oferta base em todos os modelos - não apenas a série Pro como a Apple decidiu fazer em 2020 na linha do iPhone 12.

O relatório vem do analista da cadeia de suprimentos Ming-Chi Kuo, que possui uma classificação de precisão de mais de 75 por cento em todas as suas previsões sobre os detalhes dos futuros lançamentos de produtos da Apple. No início deste ano, Kuo previu que o iPhone 13 teria um entalhe menor e baterias maiores - dois recursos que parecem confirmados poucos dias depois do anúncio final.

Mais esperado este ano é um aumento da oferta de armazenamento máximo de 512 GB para 1 TB exclusivamente na série Pro, que é algo que tem sido espalhado pelo menos há alguns anos. A empresa de Cupertino utilizou pela primeira vez uma opção de armazenamento de 1 TB em um dispositivo iOS em 2018 com o lançamento da série Pro iPad de 3ª geração.

Espera-se que as configurações de armazenamento da próxima geração da série iPhone 13 sejam as seguintes:

Melhores smartphones avaliados em 2021: os melhores telefones celulares disponíveis para compra hoje Por Chris Hall · 4 Maio 2021 Os melhores smartphones que você pode comprar atualmente, cobrindo o melhor do iPhone e Samsung, e tudo o que o Android tem a oferecer

128 GB

256 GB

512 GB

128 GB

256 GB

512 GB

1 TB

Para ver todos os rumores do iPhone 13 que coletamos nos últimos meses, toque aqui .