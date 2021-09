Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma nova página publicada nas Comunidades de Suporte da Apple detalha os riscos de montar um iPhone no guidão de uma motocicleta, com a empresa alertando os usuários que o delicado sistema de imagem ótica (OIS) pode ser comprometido devido às vibrações “geradas por motocicletas de alta potência motores ”.

O aviso parece bastante específico e excessivamente tarde, considerando que a Apple utilizou pela primeira vez o OIS no módulo de câmera do iPhone desde o lançamento do maior iPhone 6 Plus em 2014; por outro lado, no entanto, é possível que o problema apenas tenha gerado algum tipo de atenção notável até recentemente.

Usando uma busca rápida e avançada no Twitter, porém, fomos capazes de encontrar tweets de 2019 avisando sobre o iPhone perdendo permanentemente sua capacidade de autofoco após um breve passeio de helicóptero.

P sobre a * física * da câmera no iPhone XR: Depois de um passeio de motocicleta de uma hora com o telefone no guidão, tirei o telefone e abri a câmera. Ele não focalizou (a imagem estava borrada e ligeiramente oscilante). A câmera frontal (selfie) estava boa. 1/2 - Rich Mintz (@richmintz) 15 de abril de 2019

Em sua página de suporte, a Apple avisa :

"Motores de motocicleta de alta potência ou alto volume geram vibrações intensas de alta amplitude, que são transmitidas através do chassi e guidão. Não é recomendado conectar seu iPhone a motocicletas com motores de alta potência ou alto volume devido à amplitude de a vibração em certas faixas de frequência que eles geram. "

Em termos de solução, não parece haver um remédio perfeito para as vibrações de alta potência que uma motocicleta pesada produz, porém, para ciclomotores, scooters, bicicletas elétricas ou qualquer outro meio de transporte menos intenso, a Apple recomenda uma vibração montagem antivibratória para aliviar o estresse no sistema da câmera.

