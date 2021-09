Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Listagens em um site de comércio eletrônico ucraniano parecem ter revelado detalhes da série do iPhone 13 que será revelada no evento da Apple em 14 de setembro .

Há poucas dúvidas quanto ao lançamento de novos smartphones este mês, embora essas novidades talvez confirmem os rumores de que anteriormente tentaram definir o armazenamento, as opções de cores e quais modelos realmente seriam lançados.

De acordo com as listagens do site não identificado - primeiro descoberto pela 91Mobiles - o iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max terão pacotes de armazenamento e acabamentos bastante diferentes para os usuários escolherem.

O iPhone 13 padrão e o iPhone 13 mini virão supostamente nas mesmas seis cores - preto, azul, roxo, rosa, branco e PRODUTO (vermelho).

A variante menor do novo carro-chefe terá opções de armazenamento de 64 GB e 128 GB, enquanto o iPhone 13 normal aumentará para 128 GB e 256 GB.

Os modelos do iPhone 13 Pro e Pro Max, dizem as listagens, virão em preto, prata, ouro ou bronze, mas, como as variantes menores, também serão diferentes no armazenamento. O Pro virá em versões de 128 GB e 256 GB, enquanto o Pro Max se estende para variações de 256 GB e 512 GB.

Como acontece com qualquer vazamento, é claro, é importante considerar todas essas informações com uma pitada de sal.

Embora as informações vistas nas primeiras listagens pareçam estar de acordo com os rumores da indústria que circularam durante grande parte do ano, é simplesmente impossível saber com certeza até que venha da Apple.

Isso deve acontecer em 14 de setembro, como dissemos, e cobriremos o evento ao vivo - certifique-se de verificar todas as especificações oficiais, recursos e detalhes de preços.