O iPhone 14 da Apple vaza antes mesmo do iPhone 13 ser anunciado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple deve anunciar sua série iPhone 13 em um evento em 14 de setembro, mas já houve um vazamento revelando como o iPhone daqui a um ano poderia ser.

Antes de continuarmos, vale a pena tratar esse vazamento com uma pitada de sal, pois Jon Prosser - de onde o vazamento se originou - não tem o melhor histórico na indústria de vazamentos e com o dispositivo em questão não esperado para outro ano, muita coisa pode mudar nesse tempo.

Com isso em mente, Jon Prosser da FrontPageTech apresentou um vídeo com algumas renderizações do que se afirma ser o iPhone 14 Pro em associação com Renders de Ian. As imagens mostram um design de borda plana semelhante ao que os modelos do iPhone 12 oferecem, mas com botões de volume circulares.

Existem três lentes de câmera na parte traseira - como os modelos Pro atuais - embora as renderizações mostrem as lentes quase planas na superfície e sem a caixa quadrada da câmera em torno delas. Prosser diz que o dispositivo será de titânio.

Porém, talvez mais surpreendentemente, as renderizações também mostram o suposto iPhone 14 Pro com uma câmera frontal perfurada . Afirma-se que o entalhe é reduzido para os modelos do iPhone 13, mas ficaríamos muito surpresos em ver uma mudança para um design de perfuração.

Como os modelos do iPhone 14 Pro não são esperados em um ano, há um longo tempo para esperar para descobrir se essas renderizações são precisas ou não, por enquanto, é provavelmente melhor se concentrar no iPhone 13, que será lançado na próxima semana.