Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo arquivo FCC da Apple mostra um carregador MagSafe atualizado que foi introduzido pela primeira vez na série do iPhone 12 no ano passado e, embora as diferenças não sejam imediatamente aparentes, podemos fazer algumas suposições sobre o que podemos estar vendo.

Os diagramas no arquivamento mostram uma caixa AirPods sobre um disco MagSafe atualizado, o que é curioso, considerando que a Apple nunca anunciou oficialmente o uso de um carregador MagSafe para recarregar uma caixa AirPods - embora você já possa fazer isso devido ao fato de MagSafe ser realmente mais sofisticado Com Qi carregada com ímãs, a capa não se conecta ou se sustenta automaticamente como a última série do iPhone 12.

O novo carregador Apple MagSafe acabou de passar pela FCC. Quer saber o que há de novo. Não seria legal se os novos Airpods fossem magneticamente fixados também ... pic.twitter.com/xdz1ORhuhe - Dave Zatz (@davezatz) 6 de setembro de 2021

Com os rumores de que a Apple está preparando o lançamento de novos AirPods de terceira geração em breve, as estrelas parecem que podem se alinhar e podemos muito bem ver os AirPods MagSafe neste ano ou no início do próximo.

As imagens também mostram o disco MagSafe sobre um retângulo vago rotulado “Telefone”, mas isso não deve ser nenhuma surpresa. Se alguma coisa, alguns esperam que o iPhone 13 MagSafe tenha ímãs ainda mais fortes do que os iPhones atuais, então talvez o disco atualizado seja apenas uma maneira de se conectar aos novos dispositivos com uma pegada melhor.

Na documentação, a Apple faz referência ao teste do carregador em quatro “novos telefones” e na série do iPhone 12, que é surpreendentemente referido como “telefones antigos”.

Esses quatro novos telefones são, obviamente, a próxima série do iPhone 13, sobre o qual você pode ler mais no resumo do Pocket-lint aqui.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 8 Setembro 2021