Apple confirma data de 14 de setembro para evento de lançamento do iPhone

(Pocket-lint) - A Apple enviou convites para seu próximo evento especial, amplamente considerado como o lançamento do novo iPhone , um novo iPad mini e Apple Watch Series 7 .

Simplesmente intitulado California streaming - um trocadilho com California Dreamin , talvez? - o evento parece seguir o formato dos lançamentos recentes da Apple, oferecendo uma transmissão online ao invés de um evento presencial.

A transmissão acontecerá no dia 14 de setembro às 10h, horário do Pacífico, e finalmente nos dará um evento para colocar todos os boatos mais recentes.

A próxima geração do iPhone é esperada. Não se sabe se ele se chamará iPhone 12S (o que deveria ser) ou iPhone 13. Os especialistas estão divididos sobre se a Apple usará o moniker S ou 13, considerando que é azar para alguns.

Espera-se que o novo iPhone mude a tecnologia de tela, oferecendo uma tela ProMotion de 120 Hz mais rápida com taxa de atualização adaptável, enquanto rumores também sugerem que o entalhe diminuirá também.

Já era hora, para ser justo.

A câmera pode passar por uma revisão e a introdução de uma nova geração de hardware para alimentar o telefone configurará os dispositivos da Apple no próximo ano.

O Apple Watch Series 7 pode mudar o design para ser mais quadrado, como a geração atual de modelos do iPhone, e pode haver mais sensores aprimorados incorporados a ele para uma nova gama de funcionalidades.

O iPad mini não é atualizado há algum tempo, então uma atualização para o modelo menor que a Apple oferece seria bem-vinda.

É provável que haja muito mais empacotado no evento, uma expansão de serviços, mais conversa sobre conectividade entre dispositivos domésticos, confirmação do lançamento do iOS 15 e muito mais.

Esperamos um segundo evento da Apple no final de setembro para se concentrar no Mac - por isso, serão algumas semanas agitadas em Cupertino.