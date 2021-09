A suposta embalagem da capa do iPhone 13 confirma o nome

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple deve anunciar seus próximos modelos de iPhone antes do fim do mês e o último vazamento parece ter confirmado que os novos dispositivos serão chamados de iPhone 13.

Um vídeo já excluído foi postado originalmente pelo usuário do Twitter @ PinkDon1 - e depois republicado por outros usuários - mostrando pilhas de várias caixas brancas com a imagem de uma caixa de silicone preta. A embalagem diz "iPhone 13 Pro Max" "Capa de silicone" e tem a marca MagSafe abaixo.

Acredita-se que o vídeo foi feito em uma fábrica ou depósito de distribuição, embora não haja nada para validar a fonte e, portanto, é possível que os casos sejam falsos, em vez de casos oficiais da Apple esperando para serem enviados para os novos dispositivos.

A nomeação do próximo iPhone está um pouco no ar, com rumores de iPhone 12s e iPhone 14 circulando, embora a maioria dos rumores se refira aos dispositivos como iPhone 13, sugerindo que é assim que eles serão chamados, apesar do número 13 comumente associado à má sorte.

Os próximos modelos de iPhone deverão vir nas mesmas opções de tamanho que os modelos do iPhone 12, embora seja dito que eles oferecerão um entalhe menor, baterias maiores e terão novos recursos de câmera. Rumores também afirmam que o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max virão com a tecnologia de taxa de atualização ProMotion 120Hz da Apple .

Por enquanto, nada é oficial, embora a data para o lançamento dos próximos iPhones deva ser anunciada em breve. Enquanto isso, você pode ler todos os rumores em torno dos dispositivos em nosso recurso de arredondamento separado.

