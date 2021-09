Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple finalmente anunciou o início de seu lançamento nos Estados Unidos para permitir que os proprietários de iPhone e Apple Watch adicionassem suas identificações oficiais do estado ao Apple Wallet . Embora hoje haja apenas dois dos cinquenta estados oferecendo a capacidade de digitalizar sua carteira de identidade, Arizona e Geórgia, mais seis, Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma e Utah, planejam continuar nos próximos meses.

Embora isso exclua cerca de 85% dos Estados Unidos inicialmente, pelo menos é um começo, certo?

A Apple observa que uma grande chave aqui é que a TSA, que é a agência de proteção que guarda todos os aeroportos dos EUA, habilitará certas linhas de segurança de aeroporto com a tecnologia necessária para poder ler cartões de identificação de dentro da Apple Wallet . Lembre-se de que os cartões de identificação do estado estão sendo lidos e verificados usando o mesmo sistema de contato sem fio que você usaria para pagar com o seu iPhone em uma cafeteria - não é apenas uma fotografia digitalizada do seu cartão de identificação.

A empresa escreve,

Uma vez adicionado à Carteira, os clientes podem apresentar sua carteira de motorista ou ID do estado ao TSA simplesmente tocando em seu iPhone ou Apple Watch no leitor de identidade ... Somente após a autorização com Face ID ou Touch ID é que as informações de identidade solicitadas são liberadas de seu dispositivo, o que garante que apenas as informações necessárias sejam compartilhadas e apenas a pessoa que adicionou a carteira de motorista ou ID estadual ao dispositivo pode apresentá-la. Os usuários não precisam desbloquear, mostrar ou entregar seu dispositivo para apresentar sua identificação.

Nenhuma palavra ainda se a Apple planeja expandir o recurso globalmente, mas enquanto isso, vamos ver se eles conseguem trazê-lo para todos os cinquenta estados primeiro.

Para ler o comunicado de imprensa completo da Apple, toque aqui .