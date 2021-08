Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em um dos rumores futuros mais surpreendentes do iPhone que já ouvimos, um novo relatório agora afirma que a Apple pode muito bem estar lançando um recurso revolucionário neste dispositivo ano que permitirá aos usuários fazer ligações e enviar e receber mensagens de texto - mesmo se você estiver perdido no meio da floresta e não tiver absolutamente nenhum sinal de celular.

Como a empresa de Cupertino planeja tornar isso possível? Satélites. E não são quaisquer satélites, são satélites LEO, o que significa que, ao contrário dos satélites geoestacionários tradicionais - dispositivos que levam 24 horas para orbitar a Terra, os satélites terrestres baixos (LEO) só precisam de cerca de uma hora ou duas horas para completar uma rotação completa (também conhecido como período orbital) em torno de nosso planeta.

Isso significa que, com uma rede suficiente deles flutuando ao redor da Terra, não haveria nenhum local em todo o mundo onde você não pudesse manter um sinal com um.

Agora, embora normalmente possamos descartar um boato tão ostensivamente asinino, fora do campo esquerdo, o relatório vem da boca altamente precisa de Ming-Chi Kuo, um analista com um registro de mais de 75 por cento de precisão quando se trata de suas previsões sobre a próxima Apple produtos, de acordo com AppleTrack .

Você deve ter ouvido falar de satélites LEO antes de Elon Musk, cuja empresa SpaceX está supervisionando Starlink , um projeto comercial de unidades LEO que Musk espera poder um dia vender acesso para todo o mundo. No momento, o Starlink está disponível para teste em um pequeno beta público para pessoas localizadas no norte dos Estados Unidos e Canadá.

A Apple, no entanto, não usará a frota de satélites da Starlink para cumprir seu objetivo de enviar mensagens de texto, mesmo se você estiver preso no meio do oceano, mas em vez disso, provavelmente colaborará com a Globalstar, uma empresa que supostamente já está trabalhando em estreita colaboração com a Apple fabricante de modems, Qualcomm, para desenvolver as tecnologias necessárias para permitir que um dispositivo móvel se comunique adequadamente com os satélites LEO.

A Qualcomm foi originalmente programada para lançar modems compatíveis com LEO em seus chips 2022 X65, no entanto, Kuo afirma que em vez de esperar, a Apple encomendou um chip X60 personalizado da empresa que apresenta compatibilidade LEO especialmente equipada.

