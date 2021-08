As datas de pré-encomenda e envio do iPhone 13 vazaram pelo varejista

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple vai lançar em breve sua mais nova linha de iPhone , disso não há dúvida. No entanto, houve várias alternativas de data lançadas em quando isso poderia ser.

Muitos dizem que o evento de lançamento da Apple será anunciado na próxima segunda-feira - 30 de agosto - e ocorrerá no dia 7 de setembro. Outros afirmam que será transmitido online em 14 de setembro.

Nós favorecemos a primeira opção, mas de acordo com uma captura de tela de um aplicativo de e-commerce obtido por ITHome (do usuário do Weibo @PandaIsBald), a data posterior poderia realmente fazer mais sentido. Ele supostamente revela as datas de pré-venda e envio da linha 13 do iPhone.

A lista divulgada mostra que o iPhone 13, o iPhone 13 mini, o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max estarão disponíveis para pré-encomenda a partir de 17 de setembro para entrega na sexta-feira, 24 de setembro. Isso também foi corroborado pelas fontes da FrontPageTech (afirma).

O Apple AirPods 3 - que deverá ser lançado junto com a série iPhone 13 - estará disponível a partir de 30 de setembro.

A Apple ainda não anunciou um evento, muito menos as datas de pré-venda e envio de seus próximos produtos móveis. No entanto, as datas correspondem à janela de lançamento tradicional de meados de setembro para iPhones.

Esperamos saber mais na próxima segunda-feira (feriado bancário no Reino Unido), quando esperamos receber um convite da Apple em nossas caixas de entrada.

