Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Funcionários dentro da Apple foram discretamente testando um módulo face ID muito beefier externo que fica dentro de um caso em torno de um iPhone 12 que podem confirmar sua identidade por trás de óculos de nevoeiro e mesmo tão longe como uma máscara completamente, de acordo com um novo relatório de Jon Prosser Front Page Tech .

O módulo, que é quase uma reminiscência dos estojos volumosos que os funcionários da Apple Store costumavam usar para ler códigos de barras , abriga um sistema de sensores decentemente grande em cima do atual leitor de ID facial do iPhone 12. Como o relatório implica, o sistema definitivamente não será lançado junto com a próxima série do iPhone 13 , que será lançada no mês que vem - especialmente considerando que pela primeira vez neste ano a Apple vai encolher o entalhe inteiramente em cerca de 25 por cento. No entanto, se a empresa de Cupertino pode descobrir uma maneira de reduzir o tamanho da tecnologia de identificação facial mais avançada, não seria um choque vê-la encontrar seu caminho para o iPhone 14 ou mesmo um iPhone 15.

Claro, a implementação na vida real neste ponto nada mais é do que uma suposição, já que está claro que a Apple testa incontáveis produtos e configurações que nunca passam do estágio de teste interno - como a tela de toque do MacBook, a empresa raramente revelou que deu uma tentativa antes de voltar durante a era Steve Jobs.

Prosser também enfatiza que a Apple está colocando muita ênfase em testar o novo sistema com óculos embaçados, já que assim que a pandemia de COVID-19 acabar, os óculos embaçados continuarão sendo um dos principais problemas do atual sistema de identificação facial.

Novamente, embora essa tecnologia atualizada quase certamente não chegue ao iPhone 13 no mês que vem, você pode ler todas as informações que sabemos sobre ela clicando aqui .