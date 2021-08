Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima série do iPhone 13 contará com um entalhe menor, um chassi mais espesso e uma expansão generosa da caixa da câmera.

Talvez a maior mudança no design deste ano seja uma redução de quase 25% no tamanho do entalhe sempre polarizado, algo que está acontecendo pela primeira vez desde seu lançamento no iPhone X em 2017.

Embora esses rumores não sejam inteiramente novos para nós, as informações são confirmadas em uma série de novas fotos publicadas por svetapple.sk, que parecem mostrar caixas feitas para o iPhone 13 Pro sobre o corpo de um iPhone 12 Pro. As fotos demonstram como os novos módulos de câmera terão tamanho aumentado em comparação com a linha atual do iPhone 12.

No momento, o iPhone 12 Pro tem 7,4 mm de espessura, quase uma redução de dez por cento na geração anterior do iPhone 11 Pro, que media 8,1 mm de espessura. Em setembro, no entanto, quando a Apple anunciar o iPhone 13, devemos esperar um aumento irrisório - cerca de 0,2 mm - levando o 13 a uma espessura total de 7,54 mm.

De acordo com a razão para o aumento, todos os sinais apontam para um crescimento no departamento de baterias, que a Apple espera compensar o aumento da demanda de energia que a longamente esperada tela de 120 Hz exigirá.

Como as fotos mostram, o módulo da câmera crescerá de 3,98 cm diagonalmente para 4,5 cm na série Pro Max, enquanto vê um salto de 3,71 cm para 3,9 cm nas variações menores de 12 Pro e mini.

Fonte: svetapple.sk

Por fim, as caixas também revelam que os botões de volume e energia terão um deslocamento de um quarto de polegada (6,35 mm) para baixo em comparação com a linha deste ano.

Para todos os detalhes, fotos e informações que coletamos sobre a próxima série do iPhone 13, verifique nossa visão geral completa tocando aqui.