Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple testou modelos alternativos do próximo iPhone 13 com a adição do Touch ID em conjunto com o Face ID, embora uma unidade com ambas as formas de biometria provavelmente não seja lançada este ano, de acordo com o relatório de Mark Gurman da Bloomberg .

A possibilidade de a Apple adicionar Touch ID ao iPhone foi lançada desde que o recurso foi removido do iPhone X em 2017. Desde então, os fãs da tecnologia de leitura de impressão digital pediram à Apple para adicionar novamente o recurso usando um sob -leitor de tela, algo que a Samsung e o Google têm usado há anos em suas respectivas linhas de Galaxy e Pixel, mas algo que a Apple tem relutado em implementar devido a questões de qualidade e precisão biométrica.

Em seus modelos mais recentes do iPad Air , a Apple removeu o leitor Touch ID do botão home, mas pela primeira vez, optou por não mudar para o Face ID, mas sim incorporar o Touch ID no botão liga / desliga do iPad Air.

A notícia aqui vem do boletim informativo Power On de Gurman, que tem uma classificação de precisão de pouco menos de 90 por cento de acordo com AppleTrack .

Supostas fotos do próximo iPhone 13 Pro em sua suposta tonalidade Sunset Bronze. Observe o módulo de câmera ampliado em comparação com o iPhone 12 Pro. Fotos por @MajinBuOfficial

