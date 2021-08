Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Duas imagens postadas no Twitter afirmam mostrar o que parece ser um iPhone 13 Pro de cor rosa profundo e púrpura escuro e, embora inicialmente possa parecer um iPhone 12 Pro com correção de cor, uma investigação mais aprofundada revela que o telefone que estamos olhando é de fato da próxima série iPhone 13 Pro .

Como nós sabemos disso? Dê uma outra olhada no módulo da câmera no iPhone arroxeado e compare-o com o iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max. Notou alguma coisa?

No iPhone que vazou, o módulo fica muito mais largo e mais distante no centro do dispositivo, alinhado bem além do ponto central do logotipo da Apple gravado na parte de trás de cada iPhone. Em um iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max, no entanto, o módulo da câmera não chega tão longe, sendo ligeiramente menor e menos substancial em tamanho do que o que é esperado para estrear nos novos modelos do iPhone 13 Pro.

O vazador , @MajinBuOfficial, chama o iPhone de "ouro rosa", embora com base nos modelos de iPhone em ouro rosa que a Apple produziu apenas alguns anos atrás, não possamos dizer que os dois tons são muito semelhantes, daí o apelido "púrpura".

No início deste ano, rumores vazaram sobre o iPhone 13 Pro chegando em um novo acabamento Sunset Bronze, seguindo a tradição dos últimos dois anos, onde a Apple lança a série do iPhone Pro em Prata, Grafite e Ouro em cima de uma tonalidade exclusiva anual. Para o iPhone 11 Pro, foi Midnight Green , no 12 Pro, é Pacific Blue , mas se este ano é mesmo Sunset Bronze, vamos apenas dizer então que esperamos que esta unidade seja de um lote inicial de testes de cores, em vez de produto acabado real que veremos em setembro.

Com base no que me foi enviado hoje, a #Apple desenvolveu um iPhone da cor Rose Gold, provavelmente uma variante descartada ou planejada para o futuro. Infelizmente não tenho mais informações sobre isso pic.twitter.com/ORvZ3eJ2aA - Majin Bu (@MajinBuOfficial) 19 de agosto de 2021

Para uma visão geral completa de tudo o que sabemos sobre a nova série do iPhone 13 com lançamento previsto para o próximo mês, clique aqui.