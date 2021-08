Como desligar o modo noturno na câmera do iPhone e mantê-lo desligado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple introduziu o Modo Noturno ao lançar a série iPhone 11 em 2019. O recurso entra em ação automaticamente quando o seu modelo de iPhone compatível detecta condições de pouca luz e ajusta as coisas de acordo, com o objetivo de oferecer melhores resultados.

É possível desligar o Modo Noturno para uma foto individual, mas antes do iOS 15 , o Modo Noturno voltava ao automático quando você ia tirar uma foto subsequente.

Com o iOS 15 - com lançamento previsto para breve, a Apple oferece a capacidade de desligar o Modo Noturno e as configurações serem preservadas para garantir que ele permaneça desligado. Veja como.

Para desligar o Modo Noturno para uma foto individual, você só precisa tocar no ícone do Modo Noturno na parte superior da tela quando estiver no aplicativo Câmera e mover o controle deslizante do Modo Noturno sob o visor totalmente para a esquerda. Em seguida, será desativado para essa imagem.

O Modo Noturno será reiniciado automaticamente para Automático na próxima vez que você abrir o aplicativo da câmera. Da mesma forma, se você mover o controle deslizante totalmente para a direita, o Modo noturno será definido como Máx para aquela foto, após o que ele retornará para Automático para a próxima foto com pouca luz.

Se você deseja desligar o Modo Noturno e mantê-lo desligado - ou configurá-lo para Máximo e mantê-lo lá para fotos futuras - para que você não precise ficar desligando ou usar o controle deslizante para cada foto, siga as etapas abaixo:

Abra o aplicativo Ajustes no seu iPhone Role para baixo até Câmera Toque em Preservar configurações Ativar modo noturno

As configurações para as quais você alternou anteriormente o Modo Noturno serão então lembradas para as imagens subseqüentes de pouca luz que você vai tirar com o seu iPhone.

Lembre-se de que essa configuração está disponível apenas no iOS 15 - que está atualmente em fase beta - e você precisará de um iPhone que tenha o Modo Noturno como recurso, que é o iPhone 11 ou mais recente. Para baixar o iOS 15 beta em seu iPhone, você pode ler nosso recurso separado .