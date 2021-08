Apple iPhone 13 pode ser lançado em 14 de setembro, com opção de 1 TB

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O iPhone 13 da Apple deve ser lançado em setembro junto com o Apple Watch Series 7 e o último relatório não apenas sugere quando o evento pode ocorrer, mas que os aparelhos podem oferecer o dobro de armazenamento de seus antecessores.

De acordo com a 9to5Mac , a empresa analista Wedbush publicou uma nota para o investidor que disse que as verificações da cadeia de suprimentos colocam as unidades do iPhone 13 já montadas em algo entre 130 milhões e 150 milhões, o que considerou confiante de que o lançamento do iPhone 13 estaria dentro do prazo "normal".

A nota afirma que a empresa analista acredita que o evento do iPhone ocorrerá na terceira semana de setembro, que provavelmente será em 14 de setembro, já que a Apple tradicionalmente realiza eventos em uma terça-feira. Normalmente, o evento do iPhone caiu uma semana antes disso, no entanto, antes da pandemia global, então o júri ainda está decidido por agora.

O relatório do analista da Wedbush também disse que acreditava que o iPhone 13 ofereceria uma opção de armazenamento de 1 TB, o que seria o dobro do que é oferecido atualmente pelos modelos do iPhone 12 Pro.

Por enquanto, nada foi confirmado pela Apple. Espera-se que o iPhone 13 ofereça um design semelhante aos modelos do iPhone 12 e também seja oferecido nas mesmas opções de tamanho. Alguns novos recursos da câmera estão chegando aos novos modelos, junto com baterias maiores.

Você pode ler tudo sobre os rumores em torno dos modelos do iPhone 13 em nosso artigo separado .