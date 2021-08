Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De forma bastante controversa, a Apple fez algumas mudanças importantes no design do Safari , alterando drasticamente a aparência padrão do navegador nativo no iOS. Agora, na versão beta mais recente, a Apple reverteu um pouco essas mudanças e adicionou opções adicionais em Ajustes que permitirão aos usuários escolher entre a nova aparência do Safari no iOS 15 ou ficar com a aparência anterior.

O mais predominantemente diferente entre os dois é a localização da barra de URL, que nas versões anteriores do iOS ficava firmemente posicionada no topo da tela - o mesmo local que está na maioria dos navegadores da web. No iOS 15, no entanto, a Apple mudou a URL para flutuar no lado oposto da tela, na parte inferior. Embora essa mudança seja claramente uma mudança no sentido de ajudar o iOS a funcionar melhor em telas móveis maiores, levando o conteúdo importante ao alcance de um polegar, usuários mais velhos e aqueles que não são tecnicamente experientes em mudanças de interface do usuário podem achar a alteração um tanto perturbadora para o iOS tradicional experiência que eles vieram a saber e entender como nós.

Se você já usa o iOS 15 Public Beta e está feliz com o novo design do Safari, ainda pode esperar algumas mudanças, pois mesmo a versão "mais recente" do iOS 15 do Safari está recebendo uma atualização em este beta. A barra de URL flutuante se foi por si só e chega um novo layout de barra inferior que inclui um painel de botões dedicado separado e opções para ativar ou desativar o novo sistema de barra de guias em paisagem.

O novo menu de opções em Configurações que permitirá aos usuários do iOS 15 alternar entre os layouts do Safari.

Outro pequeno detalhe a ser observado sobre o beta mais recente é que a Apple esclareceu que o SharePlay não será mais lançado junto com o iOS 15, mas será adicionado em uma atualização de software posterior em algum momento durante o ciclo de vida do iOS 15.

Para uma visão geral de todos os novos recursos do iOS 15, confira nossa recapitulação aqui.