(Pocket-lint) - Depois do iPhone 4 , a Apple tem anunciado e lançado seu novo iPhone todo setembro - exceto, é claro, o lançamento em outubro do ano passado devido à pandemia de COVID-19. Este ano, no entanto, parece que a empresa está voltando aos trilhos e com o objetivo de lançar em setembro a próxima série do iPhone 13.

Este ano, ouvimos muitos rumores e vazamentos, apesar da insistência contínua da Apple em reduzir a disseminação de informações de produtos não anunciadas de seus funcionários e fornecedores. Para obter um resumo completo de tudo o que sabemos sobre o iPhone 13 e o iPhone 13 Pro, clique aqui.

De acordo com o relatório de hoje, ele vem da empresa de pesquisas TrendForce , com sede em Taiwan, e eles parecem corroborar muitas informações que ouvimos no passado sobre o dispositivo. Talvez a notícia mais significativa seja que a série do iPhone 13 está configurada para apresentar baterias maiores, uma tendência positiva considerando que a Apple encolheu o tamanho da bateria da série do iPhone 12 no ano passado em comparação com o 11.

Curiosamente, o aumento da bateria não virá por meio de dispositivos mais grossos ou pesados, mas sim uma melhoria no design da placa de circuito, permitindo uma placa-mãe mais minúscula do que antes, abrindo espaço para uma fonte de alimentação mais generosa.

O relatório também menciona a inclusão de uma CPU de 5 nm + alimentando os dispositivos, que com toda a probabilidade é simplesmente o que será conhecido como A15 Bionic, desde que a Apple mantenha o apelido de "Bionic" por mais um ano .

A TrendForce estima que quase 17% de todos os embarques globais de smartphones em 2021 serão compostos de iPhones, prevendo ainda que o celular da Apple “dominará o mercado de smartphones de ponta na China pelos próximos dois a três anos”.

E, finalmente, a TrendForce acredita que a Apple vai expandir sua cobertura mundial de 5G mmWave, considerando que as velocidades de dados 5G mais rápidas estão disponíveis apenas nos Estados Unidos .

Mais uma vez, para um resumo completo de toda a nossa cobertura do iPhone 13, clique aqui.