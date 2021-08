Novos iPhones com câmeras Pro ainda melhores serão lançados em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aclamado vazador da Apple, Mark Gurman, da Bloomberg, revelou hoje que a gigante de Cupertino deve anunciar novos iPhones no mês que vem, com algumas grandes melhorias de câmera e vídeo como principais argumentos de venda.

O relatório detalha especificamente a natureza “modesta” do próximo ciclo de atualização do iPhone, voltando ao fato de que a atual série i Phone 12 acaba de receber um grande redesenho corporal com bordas planas e a introdução de um sensor LiDAR na linha Pro. Em termos do que devemos esperar ver no iPhone 13, Gurman confirma que o chassi atualizado permanecerá relativamente o mesmo, embora ele confirme os rumores de um entalhe menor fazendo sua estreia este ano.

De acordo com as especificações do relatório de hoje, Gurman menciona três recursos que a Apple planeja comercializar como alguns dos “maiores argumentos de venda” para o modelo deste ano. O primeiro é a expansão do modo Retrato para vídeo, o que significa que o efeito bokeh ultra-realista que a Apple e outras empresas vêm aprimorando ao longo dos anos para fazer com que as fotos do smartphone imitem a aparência de uma câmera DSLR real em tempo integral. É claro que a Apple está trabalhando nisso há algum tempo de alguma forma, já que o FaceTime nos betas do iOS 15 já ativa uma versão do modo Retrato na câmera frontal durante o bate-papo com vídeo. De acordo com o relatório, a Apple planeja dublar esse recurso de "Vídeo cinematográfico".

Em termos dos outros dois recursos, Gurman explica como a Apple está planejando adicionar um modo de captura de qualidade ainda mais alta ao vídeo, chamado ProRes, que deve ser semelhante à introdução do ProRAW nos últimos anos. Caso você não esteja familiarizado, o ProRAW permite que os usuários do iPhone 12 Pro capturem fotos em um formato RAW verdadeiro, o que significa que editores de fotos profissionais e amadores podem ter mais controle de suas fotos e refinar suas edições como se estivessem trabalhando com fotos que chegam de uma câmera DSLR topo de linha.

Espera-se que o recurso final mencionado seja um novo processo de filtragem de fotos que funcione com IA, que deve ser uma grande mudança em relação à experiência de filtro muito básica e atual do iPhone, onde o software se sobrepõe à tela inteira oferecendo um certo efeito. De acordo com o relatório, os modelos do iPhone 13 usarão IA para aplicar filtros apenas a partes específicas da imagem, enquanto ajustam outros aspectos, como o céu ou o fundo, para ficar mais neutros.

Não está claro como exatamente esse novo recurso de filtro de foto com IA realmente parecerá na prática, mas considerando os avanços massivos que a Apple tem feito em melhorias baseadas em software para sua tecnologia de câmera, é justo presumir que o recurso fará algumas fotos extraordinariamente únicas.

Se você estiver interessado em ler mais sobre todos os rumores atuais do iPhone 13, confira nosso resumo aqui.

