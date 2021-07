Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple parece estar explorando variantes do Touch ID e Face ID sob o display que ajudariam a eliminar o entalhe no iPhone .

Conforme descoberto em uma patente concedida recentemente, a gigante de Cupertino poderia estar procurando desenvolver seus métodos de autenticação biométrica incorporando a tecnologia à tela.

Essas versões ocultas na tela do Touch ID e do Face ID há muito tempo são comentadas, é claro, e essa certamente não é a primeira patente concedida à Apple em relação ao conceito.

Esta última demonstração, entretanto, potencialmente sugere como a empresa pode estar planejando seguir em frente, com o Touch ID sob o display parecendo mais provável de chegar antes de uma câmera escondida (e, portanto, o Face ID 2.0). Isso também torna provável que o entalhe permaneça por pelo menos mais uma geração do iPhone.

No processo, a Apple detalha como o design atual do iPhone apresenta o sensor de imagem ao lado da tela, em vez de estar embutido nele.

O núcleo desta patente, então, discute como esse sensor de imagem poderia ser unido ao display para permitir a próxima iteração do Touch ID. No entanto, como já mencionamos, o reconhecimento facial também é referenciado na patente, com a Apple sugerindo que um processo semelhante poderia ser seguido para a tecnologia.

"Um dispositivo eletrônico pode implementar imagens por meio de exibição para qualquer imagem adequada, detecção, agregação de dados ou finalidade de captura de luz, incluindo, mas não se limitando a [...] reconhecimento de rosto", diz o arquivamento.

Não é o desenvolvimento mais surpreendente que a Apple esteja interessada na vida após o entalhe, mas também é justo assumir que essa tecnologia ainda está em seus estágios iniciais - e, portanto, é extremamente improvável que apareça antes do iPhone 14, se é que vai aparecer.

O que parece cada vez mais possível, porém, é que o entalhe do iPhone 13 será reduzido em modelos anteriores, mas teremos que esperar até o final deste ano para saber com certeza.