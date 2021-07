Como adicionar um NHS COVID Pass à Apple Wallet

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo principal do NHS foi atualizado para permitir que aqueles que se qualificam para um NHS COVID Pass na Inglaterra o adicionem à sua Apple Wallet, em vez de apenas poder acessá-lo por meio do aplicativo do NHS ou baixá-lo como um PDF.

Adicionar seu COVID Pass à sua Apple Wallet significa que ele é facilmente acessível, mesmo quando você não tem uma conexão com a Internet.

Veja como adicionar um COVID Pass à sua Apple Wallet, como acessá-lo depois de adicioná-lo e o que é necessário para obter um COVID Pass em primeiro lugar.

App principal do NHS

Duplamente vacinado, ou

Teste COVID negativo

Para obter um COVID Pass, primeiro você precisa baixar o aplicativo principal do NHS. Isso é diferente do aplicativo NHS COVID-19 que você usa para fazer check-in nos lugares. Você pode baixá-lo na App Store da Apple aqui e na Google Play Store aqui .

Depois de fazer o download do aplicativo, você precisará configurá-lo para você, o que inclui inserir algumas informações, como seu número do NHS e fornecer um vídeo para provar quem você é. Não se preocupe, há um passo a passo ao abrir o aplicativo para ajudá-lo. Seus registros de saúde serão sincronizados assim que você concluir as etapas.

Para obter um COVID Pass, você precisa ser duplamente vacinado ou precisa ter feito um teste negativo e relatado o resultado ao site do governo.

É importante notar que seu COVID Pass não aparecerá até pelo menos duas semanas após seu segundo jab. Assim que aparecer, você precisará adicioná-lo novamente à sua Apple Wallet ou baixar um novo PDF a cada mês. Se você estiver usando a opção de resultado de teste negativo, a aprovação só será válida por 48 horas a partir do momento em que você relatou o resultado do teste.

Se você tem um COVID Pass e deseja adicioná-lo à sua Apple Wallet para facilitar o acesso do que abrir o aplicativo principal do NHS ou encontrar o PDF que você pode ter baixado, siga as etapas abaixo:

Abra o aplicativo principal do NHS no seu iPhone Toque em Obtenha seu NHS COVID Pass Pressione Continuar Selecione Doméstico ou Viagem Toque em Adicionar à Apple Wallet Toque em Adicionar no canto superior direito da tela quando o passe azul aparecer

Se você adicionou seu NHS COVID Pass à sua Apple Wallet, mas está se perguntando como acessá-lo quando precisar, siga estas etapas abaixo.

Para iPhones com ID facial e sem botão de página inicial:

Toque duas vezes no botão lateral à direita do seu iPhone Toque na pilha de cartas na parte inferior Selecione NHS COVID Pass entre as opções Certifique-se de aumentar o brilho da tela antes que o código QR seja lido

Para iPhones com Touch ID:

Toque duas vezes no botão home na parte inferior da tela Toque na pilha de cartas na parte inferior Selecione NHS COVID Pass entre as opções Certifique-se de aumentar o brilho da tela antes que o código QR seja lido