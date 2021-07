Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O iPhone 13 nem está aqui, mas o boato já está em chamas com especulações sobre o iPhone 14 , que deve ser lançado no segundo semestre de 2022.

Os últimos relatórios sugeriram que um modelo do iPhone 14 Pro será feito de liga de titânio e fornecido pela Hon Hai da Foxconn. Isso é de acordo com um novo relatório de investidores do JPMorgan Chase, identificado por iPhone Wired , Apple Insider e MacRumors. O relatório do analista não especifica se apenas o chassi ou a faixa metálica ao redor do iPhone será de titânio. É provável que a frente e a traseira permaneçam de vidro, é claro.

Outros modelos da série do iPhone 14 devem apresentar estrutura de liga de alumínio e aço inoxidável, observou o relatório.

Lembre-se de que o titânio é mais resistente a arranhões, corrosão e dobras e pesa menos do que o aço inoxidável. No entanto, o material é mais sujeito a impressões digitais. MacRumors observou em fevereiro que a Apple está pesquisando revestimentos anti-impressão digital, então possivelmente já está desenvolvendo uma solução.

Como o iPhone 14 ainda está em desenvolvimento, suspeitamos que haverá muitos outros relatórios sobre os recursos do telefone. O relatório do analista disse que o iPhone 14 terá mudanças mais significativas do que o iPhone 13. Talvez, o iPhone deste ano seja mais como uma atualização "S" com pequenas atualizações.

