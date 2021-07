Apple poderia lançar 5G iPhone SE 3 no início de 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O iPhone SE da Apple foi lançado pela primeira vez em março de 2017, seguido por um modelo de segunda geração em 2020, e rumores recentes sugerem que os fãs do iPhone Touch ID podem esperar uma terceira iteração no início de 2022.

Não é a primeira vez que rumores de um novo iPhone SE aparecem, embora o último relatório ofereça uma linha do tempo, bem como alguns detalhes sobre o que podemos esperar.

De acordo com o Digitimes (via PocketNow), o iPhone SE (2022) virá com o mesmo processador da série iPhone 12 , ou seja, o chip A14. Também é alegado que é mais barato que o iPhone 12 mini - que custa US $ 699 nos EUA e £ 599 no Reino Unido - e vem com suporte 5G , o que faz sentido.

Os rumores também afirmam que o iPhone SE de terceira geração aparecerá no primeiro semestre de 2022, o que esperamos que seja em março, pois é normalmente quando a Apple realiza seus eventos de primavera, e é dito que oferecerá o mesmo design que o iPhone SE anterior, sem alterações de design esperadas até 2023.

Isso significa que o iPhone SE (2022) provavelmente virá com uma tela LCD de 4,7 polegadas e o botão home Touch ID na parte inferior, separando-o do resto dos modelos de iPhone que possuem Face ID .

Diz-se que o modelo 2023 pode oferecer uma tela maior de 6,1 polegadas com tela perfurada , embora nada esteja confirmado no momento.